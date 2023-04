Formazioni ufficiali Roma-Feyenoord: la decisione su Dybala

Roma-Feyenoord, le formazioni ufficiali in vista della sfida contro gli olandesi, valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Le scelte di Mourinho.

Una gara da non fallire, dal contenuto tecnico ed emotivo elevatissimo. La volontà di giocarsi le proprie carte per ribaltare il risultato dell’andata, che definire bugiardo sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Il desiderio di acciuffare una qualificazione per le semifinali, rilanciando in maniera importante la propria candidatura in una competizione onorata sin dalla prima gara. L’attesa sta per finire: tutto pronto all’Olimpico per l’inizio di Roma-Feyenoord, match di ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Come anticipato da José Mourinho nella conferenza stampa della vigilia, servirà una gara importante sotto tutti i punti. I giallorossi dovranno riuscire a concretizzare quelle occasioni che all’andata erano stati bravi a costruirsi. Il risultato, certamente, non ammette repliche. Tuttavia la Roma ha già dimostrato anche quest’anno di essere capace di imprese importanti, soprattutto davanti al proprio pubblico. E non è un caso che proprio al fattore ambientale abbia fatto riferimento lo “Special One”, uno che ama assaporare questo tipo di atmosfera. Il dubbio più grosso della vigilia era rappresentato dall’utilizzo o meno dal primi minuto di Paulo Dybala. Vediamo insieme le scelte di Mou.

E non ci sarà Dybala: non ci sarà. Almeno dall’inizio. Nemmeno Abraham in campo. Davanti alle spalle di Belotti ci sono Pellegrini e Wijnaldum.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente; Zalewaski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, Pellegrini, Belotti.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kökçü, Wieffer, Szymański; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi.