Infortunio e sostituzione immediata Wijnaldum: le sue condizioni

Roma, infortunio Wijnaldum nel primo tempo della sfida contro il Feyenoord. Gli ultimi aggiornamenti sul centrocampista di Mourinho.

La delicatezza della gara era emersa sin dal primo minuto, soprattutto in nome dei ricordi della scorsa settimana al De Kuip, laddove la Roma ha dimostrato di essere più che all’altezza dell’avversario ma al contempo di dover superare quelle pecche di precisione sotto porta rivelatesi nei primi novanta minuti del turno di Europa League determinanti per sentenziare la sconfitta iniziale.

La sfortuna che ha toccato la squadra di Mourinho in Olanda, fenomeni di campo a parte, aveva interessato anche questioni infermieristiche, come emerso dallo stop di Dybala in casa del Feyenoord, divenuto motivo di preoccupazione per una settimana intera nonché di discussione e attesa per quella che sarebbe stata la sua possibile presenza nella partita odierna.

Roma, infortunio Wijnaldum: le condizioni del centrocampista

Paulo ha alla fine stretto i denti e ottenuto una convocazione che gli ha però impedito di partire titolare dal primo minuto, figurando però al contempo tra le possibili risorse impiegabili nel corso del delicatissimo incontro. Eccezion fatta per la poca fortuna avuta da Cristante e colleghi nelle diverse occasioni caratterizzanti il primo tempo, la partita si è distinta anche per lo stop di Georginio Wijnaldum.

Nella stessa occasione del brutto fallo subito da Cristante, infatti, l’ex Liverpool si è seduto a terra, costringendo Mourinho e adepti ad una sostituzione immediata. Al posto dell’olandese Stephan El Shaarawy. Sulle condizioni di Georginio sono arrivate le prime indicazioni da Angelo Mangiante di Sky Sport, che ha evidenziato una problematica muscolare al flessore sinistro.