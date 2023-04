Mourinho aveva avvisato, classifica stravolta e nuova sanzione Juve

La Juventus, impegnata stasera contro lo Sporting, attende di ricevere la sentenza sul caso plusvalenze. Svolta in arrivo per i bianconeri.

Quella odierna rappresenta una giornata fondamentale sia per la Roma che per la Juventus. I giallorossi, ad esempio, ospiteranno il Feyenoord con l’obiettivo di ribaltare la sconfitta dell’andata e strappare il pass per le semifinali di Europa League. I bianconeri, invece, saranno impegnati a Lisbona.

La Vecchia Signora, che nell’occasione ripartirà dall’1-0 ottenuto all’Allianz Stadium grazie alla rete di Federico Gatti, attende di ricevere buone notizie riguardanti il ricorso presentato presso la Corte federale d’appello contro la penalizzazione di 15 punti legata al caso plusvalenze. La sentenza, inizialmente attesa per ieri, arriverà nelle prossime ore e potrebbe davvero stravolgere la classifica.

Il club, attualmente settima a quota 44, auspica di eliminare la sanzione ricevuta in modo tale da risalire in classifica e portarsi di nuovo in zona Champions League. Il secondo posto resterebbe appannaggio della Lazio, impostasi nello scontro diretto andato in scena allo stadio Olimpico l’8 aprile. Risalire fino al gradino più basso del podio è invece possibile con la Roma, il Milan e l’Inter che scalerebbero quindi di una posizione. Un problema in più da gestire per rivali dei bianconeri.

Roma, classifica stravolta e stipendi: la Juve attende

A fornire qualche anticipazione sulla vicenda ci ha pensato ‘Il Giornale’, secondo cui “voci di corridoio parlano della “possibilità che il Collegio di Garanzia del Coni annulli senza rinvio il -15 sulle plusvalenze”. Novità in arrivo, inoltre, anche per quanto riguarda il filone stipendi.

Le indiscrezioni, in particolare, riferiscono che possa chiudersi in maniera definitiva “con una multa di 24 milioni di euro”. Sarà così? Non resta altro da fare che attendere e rimanere in attesa del verdetto del Collegio di Garanzia presso il Coni. L’udienza di ieri è durata 3 ore, al termine della quale è iniziato la camera di consiglio. La Juventus spera nella doppia buona notizia. La Roma, dal canto suo, resta alla finestra. Mourinho, di recente, lo aveva detto: la classifica attuale è da considerare provvisoria. In questa parte della stagione tutto può ancora cambiare.