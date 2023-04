Nuova sentenza Juve, c’è la data: “I punti di penalizzazione scenderanno”

Nuova sentenza Juventus, c’è la data di quando la classifica della Serie A diventerà probabilmente quella definitiva. E la “sentenza” sui punti

La classifica della Serie A è stata stravolta dalla sentenza ufficiale del Coni che nel merito non ha deciso, ma che ha nuovamente rispedito alla Figc la sentenza sul processo sulle plusvalenze bianconere. Ma per il momento i quindici punti di penalizzazione alla squadra di Allegri sono stati ritornati. E adesso la Juventus è terza in classifica alle spalle di Napoli e Lazio.

Ci sarà un nuovo processo, quindi. Che dovrebbe dare una sentenza definitiva. Ma quali saranno i tempi? A cercare di spiegare come potrebbero andare le cose nelle prossime settimane ci ha pensato l’avvocato Lubrano, che è intervenuto durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY. Ecco quelle che sono state le sue parole.

Nuova sentenza Juventus, le parole di Lubrano

“I tempi saranno necessariamente molto brevi, realisticamente prima di metà maggio. Il contenuto è un titolo di un film che si dovrà ancora scrivere. Dice di rigettare i ricorsi di Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene. Ciò vuol dire che quegli accertamenti sono chiusi e sono i più importanti, le loro condotte. Invece accoglie Vellano e Nedved che avevano una posizione più marginale per il fatto di non essere legali rappresentanti e accoglie Juventus nella forma di annullamento con rinvio”. Questo il commento, poi l’avvocato entra nel merito.

“Realisticamente si scenderà da 15 a 9 punti perché resta tutto l’impianto, quindi l’80% delle condotte tenute è chiusa. Si riaprono Vellano e Nedved, si riduce la loro sanzione e quella della Juventus. Per quanto riguarda l’interesse dello scudetto 2019 non dovrebbe andare ad intaccare nulla”. Anche se, come spiegato alla fine, rimane sempre una decisione transitoria. Ma per il momento, come detto, la classifica è stravolta con la Roma di Mourinho al quarto posto.