Roma-Feyenoord, cambio immediato: si fa male Wijnaldum

Roma-Feyenoord, cambio immediato per Mourinho. Dopo pochi minuti si fa male Wijnaldum. Al suo posto El Shaarawy

Non c’è pace per Mourinho. Nemmeno in questa sfida di ritorno lo Special One chiuderà il match senza fare un cambio per infortunio. Questa volta a farne le spese, poco dopo il ventesimo minuto, è Wijnaldum, che per un problema alla coscia sinistra ha dovuto lasciare il campo.

Lo Special One non ha fatto un cambio conservativo, anzi, ha mandato in campo El Shaarawy. Perché comunque per il momento il risultato è invariato è si è ancora sullo zero a zero. E alla Roma, come sappiamo, serve la vittoria per riuscire ad andare in semifinale di Europa League. Ma senza Gini.

Roma-Feyenoord, partita tesa

Una partita tesa, in questa prima mezz’ora di gioco. Non sono mancati nemmeno alcuni faccia a faccia tra Mourinho e Taylor ad esempio, oppure tra Matic e un giocatore olandese. Si lotta. E l’Olimpico come detto cerca di spingere. Ma è dura. Si sapeva.