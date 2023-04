Roma, non solo Ndicka: Pinto punta la Germania | ASRL

In vista della prossima sessione di calciomercato, Tiago Pinto sta monitorando con estrema attenzione il campionato tedesco

Ci siamo. La grande attesa sta per finire. Dopo la sconfitta dell’andata, la Roma questa sera si giocherà il passaggio alle semifinali di Europa League contro il Feyenoord. Un traguardo importante che, oltre a dare prestigio al club, potrebbe portare altri milioni nelle casse dello stesso. Pur tenendo le tematiche di campo al centro di ogni discorso, società e dirigenza giallorossa continuano a lavorare a fari spenti sulla costruzione della nuova rosa.

Nei giorni scorsi si è parlato di un prepotente ritorno di fiamma per Evan Ndicka. In scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte, il centrale francese incarna alla perfezione l’identikit ideale di Tiago Pinto. Economico, giovane (23 anni) e mancino, l’ex Auxerre non è tuttavia l’unico profilo difensivo monitorato in Germania. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, nelle scorse settimane ci sono stati nuovi contatti per Hiroki Ito, Arrivato nell’estate del 2021 in Germania, il centrale giapponese potrebbe partire a cifre ragionevoli nel caso in cui lo Stoccarda dovesse retrocedere.

Calciomercato Roma, Pinto punta la Germania: tutti i nomi

L’ex Jubilo Iwata è sicuramente più economico rispetto ad altri due profili che già da tempo hanno calamitato le attenzioni degli scout giallorossi. Stiamo parlando di Micky van de Ven del Wolfsburg e di Danilho Doekhi dell’Union Berlino, valutati non meno di 15-20 milioni di euro dai rispettivi club.

Cifre che potrebbero diventare alla portata solamente qualora il club giallorosso dovesse riuscire a vendere Roger Ibanez per almeno 25-30 milioni di euro. Una cosa è certa, con o senza qualificazione alla prossima Champions League, il reperimento di un centrale difensivo sarà una delle priorità estive della Roma.