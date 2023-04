Addio in casa Feyenoord, Roma e Juve superate: “Offrono 40 milioni”

Calciomercato Roma, annuncio dopo la vittoria con il Feyenoord e rinforzo da circa 40 milioni di euro. “Ecco a cosa sono disposti”.

Momento importantissimo quanto felice quello attualmente vissuto dalla squadra di Mourinho, distintasi ieri sera per una prestazione di grande attenzione e concentrazione, grazie alla quale è stato possibile archiviare non senza difficoltà una pratica olandese che aveva generato non poche preoccupazioni e difficoltà tra le fila giallorosse. Dopo i novanta minuti del De Kuip, i capitolini hanno rasentato quella che sarebbe stata una beffarda eliminazione, evitata grazie al rendimento nei 30 minuti dei supplementari e di quella magia di Dybala che ha evitato di veder concluso il proprio percorso europeo dopo l’1 a 1 di Paixao.

I momenti della partita sono stati diversi e hanno abbracciato questioni non unicamente legate al calcio giocato. Basti ricordare l’espulsione di Foti per il brutto gesto ai danni di Jimenez, acuente pepe e ostilità di una gara che si è sin da subito distinta per forte nervosismo e agonismo. Il proseguimento ha poi interessato anche il commento post-gara di Mourinho, intervenuto sia in diretta tv che in conferenza stampa su diversi aspetti.

La battuta rivolta a Slot e il simpatico omaggio ad un giornalista olandese sono stati alcuni dei momenti emblematici della serata di ieri, circa la quale si è espresso anche Dennis van Eersel, così espostosi ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it. Diversi i punti toccati, dal futuro di Slot alla possibile cessione di Kokcu, finito in passato anche in ottica Roma, oltre che di Juventus e Fiorentina.

“L’atmosfera era magica. 75mila persone che hanno cantato, ieri l’Olimpico è stato uno spettacolo. La Roma è una grande squadra, ha un paio di giocatori di livello altissimo. Dybala è un giocatore da Champions League, di classe mondiale. Complimenti alla Roma, per il Feyenoord comunque un bell’incasso, arrivare ai quarti di finale è stato qualcosa di importante”-

Calciatori del Feyenoord che potrebbero sbarcare in Serie A? : ”Il difensore Hancko si presta al campionato italiano, sta facendo molto bene quest’anno ed è arrivato ad un livello per cui si può puntare al campionato italiano.” Su Kokcu, invece: “È un giocatore fortissimo, cosa importante: il Feyenoord non pensa di trattenerlo questa estate. Già la scorsa tante società italiane avevano provato a prenderlo. Anche Roma, Juventus e Fiorentina ma senza riuscirci, quest’estate ci aspettiamo che faccia il salto e vada a giocare in una grande. Per il Feyenoord è molto importante perché ha giocato nelle giovanili. È cresciuto molto fisicamente ed atleticamente ed è molto forte“.

“Sperano di farci tanti soldi, la cifra è sui 20-25 milioni per accontentare il Feyenoord. Il Benfica è disposto a spingersi fino a 40 milioni per Kocku. Sì certo, è un salto di qualità che vorrebbe fare. In quel caso è molto importante che sia una squadra in Premier che gli permetta di giocare secondo la sua filosofia. Stiamo vedendo nel Manchester United un tecnico che arriva dall’Olanda, devi dargli fiducia ed accettare il loro modo di intendere il calcio, se va in club differente può trovare difficioltà. Ma difficilmente lascerà questa estate, con la qualificazione in Champions League resterà al Feyenoord“.