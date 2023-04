Anticipi e posticipi Serie A, UFFICIALE: il ‘nuovo‘ calendario della Roma

La Lega Serie A ha diramato la lista degli anticipi e dei posticipi delle giornate 33 e 34: ecco le date e gli orari in cui scenderanno in campo i giallorossi.

Archiviato l’importantissimo successo ottenuto in rimonta contro il Feyenoord, la Roma si rituffa in campionato per proseguire la propria rincorsa Champions.

Il filotto di risultati utili consecutivi inanellato da Dybala e compagni ha rilanciato come non mai le ambizioni Champions di una Roma ora chiamata alla definitiva prova del nove. Il prossimo appuntamento in casa dell’Atalanta, ad esempio, può rappresentare un altro spartiacque importante del cammino dei capitolini. Il tour de force della compagine di Mourinho, poi, proseguirà con un’altra sfida al vertice, quella in programma sabato 29 aprile contro il Milan. Prima dell’andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen, però, Dybala e compagni saranno attese da altre due gare da non trascurare.

Calendario Roma, le date e gli orari ufficiali delle sfide contro Monza ed Inter

La Lega Serie A, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha provveduto a diramare la lista degli anticipi e dei posticipi delle gare valide per la trentatreesima e la trentaquattresima giornata del campionato. Mercoledì 3 maggio alle ore 21 la Roma di Mourinho se la vedrà con il Monza di Raffaele Palladino: confronto importante all’U Power Stadium, anche perché i brianzoli davanti al proprio pubblico hanno dimostrato di poter filo da torcere anche alle big.

L’appuntamento con Pessina e compagni fungerà da preludio a quello contro l’Inter, che invece andrà in scena il 6 maggio alle ore 18 all’Olimpico. Stando così le cose, la sensazione è che il confronto con i nerazzurri possa rappresentare uno scontro diretto fondamentale per la corsa Champions. Ecco le date degli incontri, con i relativi orari:

34a 03/05/2023 Mercoledì 21.00 MONZA−ROMA

35a 06/05/2023 Sabato 18.00 ROMA−INTER