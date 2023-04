Calciomercato Roma, assalto bianconero a Dybala

L’attaccante della Roma è finito nel mirino del club che ha intenzione di prenderlo nella sessione estiva di calciomercato

Paulo Dybala si è preso la Roma e tutti i tifosi sin dal suo approdo nella Capitale nello scorso calciomercato estivo. Ad accogliere il suo arrivo in città ci sono stati circa 10.000 romanisti che si sono riuniti all’Eur per dare il benvenuto alla Joya. Tutti sapevano che l’ex Juventus avrebbe avuto un grande impatto sulla stagione giallorossa e il numero 21 sta rispettando alla grande le aspettative.

L’ultimo capitolo positivo dell’avventura giallorossa, cominciata a fine luglio, è stato scritto ieri con una rete pesante che ha permesso alla Roma di rimanere in gara contro il Feyenoord. L’argentino, infatti, ha segnato all’89’ il gol del 2-1 che ha riportato in gara la Roma permettendogli di approdare ai supplementari. Nella mezz’ora successiva, poi, i giallorossi hanno siglato altri due gol che sono valsi il passaggio del turno in Europa League.

Un’esplosione di gioia al gol del numero 21, che ha fatto esplodere i 67mila dell’Olimpico, accorsi in numero ancora maggiore grazie all’assenza dei tifosi del Feyenoord. I romanisti, infatti, non hanno perso l’occasione di riempire i seggiolini lasciati vuoti dagli olandesi, che non hanno potuto prendere parte alla trasferta.

Calciomercato Roma, Dybala nel mirino dei quarti in classifica

Le prestazioni di Dybala stanno stregando tutti i tifosi, ma non solo quelli giallorossi. Ad aver messo gli occhi sulla Joya sono anche i direttori sportivi di altri club, che hanno visto nell’ex Juve un valore da poter aggiungere ai reparti offensivi delle proprie rose.

Come riporta inykaila News su Twitter, il Newcastle è più che interessato a Paulo e vorrebbe portare il campione del mondo in Premier League nella prossima stagione. I proprietari del club, insediatisi da poco, hanno intenzione di effettuare un acquisto top in estate e per farlo hanno messo gli occhi proprio su Dybala. Per adesso la Roma sta procedendo per eliminare la clausola relativa all’addio dell’argentino con un rinnovo. Ciò che spaventa è la clausola rescissoria per l’Italia di 20 milioni e per l’estero di 12. Il futuro è nelle mani di Pinto e dell’agente del giocatore.