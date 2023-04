Calciomercato Roma, Mou vincente torna a fare gola: “Ha le settimane contate”

Calciomercato Roma, Mourinho si guarda intorno: ecco l’annuncio a TVPLAY: “Ha le settimane contate”. Lo Special è nella lista

L’annuncio ha toccato la posizione del mister della Roma, reduce in queste ore dal grande risultato europeo che ha permesso alla squadra di arrivare in semifinale di Europa League, in programma nelle settimane centrali di maggio, quando Pellegrini e colleghi troveranno il Bayer Leverkusen lungo il proprio cammino.

Come sciorinato dallo stesso Mourinho ai microfoni Sky Sport dopo il passaggio del turno, l’allenatore della Roma può vantare solida e concretissima esperienza, fondamentali per la gestione di momenti delicati e certamente in grado di rappresentare un bigliettino da visita tutt’altro che snobbabile. Un aspetto da non sottovalutare, in vista dei tanti cambiamenti in panchina che potrebbero verificarsi in Europa e che potrebbero abbracciare la posizione di un allenatore che, anche quest’anno, sta dimostrando di meritarsi appieno l’etichetta di Special.

Calciomercato Roma, ecco le parole su Mourinho

Tra le varie situazioni da monitorare in Europa, si registra sicuramente quella legata al PSG, circa la quale è arrivato anche l’annuncio in diretta ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it da parte del giornalista Rudi Galetti. Queste le sue posizioni.

“Galtier ha le settimane contate e Mourinho si sta guardando intorno, siccome vuole avere delle garanzie sulla Roma del futuro. L’impressione che possa andarsene prima della scadenza del contratto c’è. A Parigi ci sono diversi profili attenzionati, come Zidane. Ci sono tante opportunità per Mourinho dall’Arabia, con tanti soldi sul piatto come 60 milioni in due anni”. Non solo quindi una panchina europea, ma anche una Araba, che potrebbe realmente coprire d’oro lo Special One.

“Mourinho vuole capire i progetti della Roma – ha sottolineato ancora Galetti – e vuole capire i suoi progetti. Il PSG stia gradualmente migliorando nella gestione. Sono passati dalle figurine, che hanno ancora, a un progetto societario un pochettino più strutturato”. Insomma, il Psg è alla ricerca di un nuovo allenatore e potrebbe anche spuntare Mou in questa lista. Tenendo presente che in Francia il tecnico portoghese non ha mai allenato, dopo averlo fatto in Portogallo, Italia, Inghilterra e Spagna. E forse potrebbe anche essere stuzzicato da questa nuova avventura. Di certo però il futuro, dipende tutto da come finirà una stagione a Roma entrata ormai sempre più nel vivo.