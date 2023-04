Addio Allegri e walzer europeo in panchina che coinvolge tanti nomi top. Anche Mourinho potenzialmente coinvolto.

La delicatezza attuale del momento giallorosso impedisce valutazioni a troppo ampia gittata, alla luce degli ancora importantissimi obiettivi che contraddistinguono il percorso degli uomini di Mourinho, chiamati al consolidare il piazzamento in Champions League e al continuare degnamente un percorso europeo che, attualmente, vede Pellegrini e colleghi separati dalla finale di Europa League da almeno 180 minuti contro il Bayer Leverkusen.

Troppo importante, dunque, il restare concentrati su questa fase delicatissima quanto importante, destinata potenzialmente a regalare ancora diverse emozioni ai tifosi della Roma, ben consapevoli di essere adesso entrati in un rush finale che potrebbe rivelarsi decisivo per comprendere quale sarà la sorte della squadra apparsa a Mourinho. In base a piazzamenti e risultati, poi, si capirà quale possa essere la strada da seguire nel prossimo anno, quando bisognerà cercare di lavorare sulle defezioni palesate dalla squadra ma anche di plasmare e migliorare gli importanti punti di forza della compagine.

Addio Allegri e ritorno di Mourinho all’Inter: “Costerebbe 20 milioni”

Come emerso proprio nella sfida contro il Feyenoord, autentico valore in più della Roma, pubblico a parte, si è rivelato un Mourinho non a caso encomiato e seguito in ogni singolo dettaglio dai propri giocatori, come emerso anche dalle esternazioni post qualificazione di Paulo Dybala.

La detta delicatezza di questa fase di stagione, appunto, non deve indurre a distrazioni troppo importanti, legate al calciomercato o alla posizione di alcuni elementi, a partire da un José legato contrattualmente ai Friedkin per un altro anno ma circa il quale era nato qualche dubbio e timore che avevano catalizzato diverse discussioni circa la possibile separazione a fine anno tra lo Special One e una squadra alla quale ha dato fin qui tantissimo.

Tale scenario si è visto corroborato anche da quel walzer in panchina di cui più volte detto e che, a partire dal mese di giugno, potrebbe abbracciare numerosissime nobili realtà europee e, dunque, la posizione di un tecnico che ha anche fin qui dimostrato di essere ancora uno tra i più importanti e carismatici a livello continentale. Eventuali intrecci, come ormai chiaro da tempo, avrebbero potuto riguardare anche le decisioni su Zidane, Allegri o Ancelotti, abbracciando così realtà quali Chelsea o Real Madrid, tra le varie.

A tal proposito, dunque, non sfugga l’annuncio di Federico Biasin ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it che ha così parlato di Allegri e di un consequenziale effetto domino che potrebbe riguardare anche e non solo la Juventus. “Liquidare Allegri costerebbe alla Juventus circa venti milioni, mi sembra improbabile un cambio. Se per caso Ancelotti dovesse vincere la Champions League allora magari andrà in Brasile e per Zidane si potrebbero aprire le porte del Real Madrid”.

Su Mourinho e un possibile ritorno all’Inter: “Sono rimasto folgorato da Mourinho sin dalla sua presentazione ad Appiano Gentile nel 2008. Su un ritorno all’Inter dico però di no, dal momento che le cose meravigliose devono restare tali”.