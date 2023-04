Patto segreto Mourinho-Dybala: “Ecco cosa gli ho detto”

Roma-Feyenoord, le parole di Mourinho dopo le tantissime emozioni regalate dai 120 minuti dei quarti di finale di Europa League.

“Qualcuno ha un opinione diversa ma secondo me abbiamo giocato benissimo una gara difficile da giocare e gestite. La situazione Dybala non ha aiutato, cosi come l’infortunio di Wijnaldum perché mangia un’opportunità di fare un cambio. Sapevo che per mettere Dybaka avevo bisogno di un jolly qualora Dybala avesse difficoltà”.

“Con concentrazione e coraggio abbiamo fatto una grande partita con una squadra ottima ma siamo stati più bravi. 150 partite di competizioni europee e ho visto di tutto: ho detto che oggi sarebbe stata una gara diversa rispetto a salisburgo o bodo..ho detto che anche l’1 a 0 al 90 esimo era perfetto, purché avessimo testa. Abbiamo gestito una gara complicata, con il cambio di Wijnaldum che mi ha fatto avere tante difficoltà. La terza finestra di cambio serviva sempre in caso di infortunio in campo di Dybala. Abbiamo aspettato supplementari per avere uno slot in più di cambio”.

Roma, le parole di Mourinho dopo la vittoria col Feyenoord: il ‘segreto’ sulla gestione Dybala

“Ma sono i giocatori che si sacrificano e corrono. Non c’è Cassano là?” . “Ho abbastanza esperienza per capire il lavoro che sto facendo ma sono equilibrato. Come dissi tempo fa, sono in una fase in cui antepongo a me giocatori e tifosi. Cerco di generare gioia ai tifosi e permettere ai giocatori di crescere e migliorare. Al di là di vincere o no, ero sicuro che sarebbero tornati a casa con la consapevolezza che ci avevano visto dare tutto sul campo. Non sono mai arrabbiato con questi tifosi, anche quando non giochiamo bene”.

“Siamo una famiglia e io vado con loro. Adesso bisogna riposare e pensare con tranquillità alla gara di Bergamo, dimenticando l’Europa League. La mia sensazione è che Dybala cercasse della gioia persa che ha trovato qui, insieme a un bel gruppo e un allenatore che lo capisce e un pubblico che lo ama. Ha una posizione in campo che grazie ad altri giocatori gli garantiscono leadership”.

“È un po’questo, penserà che ha qualità per giocare in squadre fortissime e ha ragione ma magari ha trovato qui uno spazio di grande gioia e amore. In campo ha rischiato, l’ho messo libero di poter anche uscire subito se non se la fosse sentita. Alla fine ha fatto tempi supplementari e 25 minuti in campo e ha chiuso benissimo”.