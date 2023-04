Roma, è già febbre Bayer Leverkusen: boom di vendite. Le modalità d’acquisto

Roma, è già febbre per la gara di Europa League contro il Bayer Leverkusen: boom di vendite. Tutte le fasi d’acquisto dei biglietti

Non sono passate nemmeno 24 ore dalla vittoria di ieri sera contro il Feyenoord. Ma la Roma, immediatamente dopo la certezza di andare in semifinale, ha aperto il diritto di prelazioni dei biglietti per la gara contro il Bayer Leverkusen. Il risultato? Ondata d’amore giallorosso in sole poche ore, con 14mila biglietti staccati in sole 12 ore. Incredibile.

Ennesima sold-out della stagione garantito, insomma. E su questo di dubbi non ce ne sono mai stati. In questa stagione se l’Olimpico avesse avuto una capienza di 150mila spettatori avrebbe ugualmente fatto il tutto esaurito. Un autentico e vero, spassionato, amore per i colori giallorossi. In ogni caso, qui sotto, potrete trovare tutte le fasi di vendita per una partita che è già storica per la Roma. E che sarà ovviamente la più importante della stagione. Sperando che possa essere la seconda più importante…

Roma, le fasi di vendita contro il Bayer Leverkusen

Fino alle ore 15:59 di lunedì 24 aprile, gli abbonati Serie A potranno esercitare il diritto di prelazione a un prezzo dedicato per il proprio posto o anche per altri settori rispetto a quello che è l’abbonamento per il campionato. Si potrà acquistare un solo biglietto per ogni singola transazione. Dopo questa fase ci sarà quella dedicata agli abbonati delle Coppe.

Dalle 16 del 24 arile, e fino alle 15:59 del 26 aprile, quindi due giorni, gli abbonati che hanno acquistato questo diritto per l’Europa League di questa stagione, hanno il diritto di comprare un biglietto anche per la semifinale della seconda competizione europea. Anche in questo caso ci sono dei prezzi dedicati e anche in questo caso un solo biglietto per ogni singola transazione. Infine, il 26 aprile, inizierà anche la vendita libera. Dalle 16 in poi tutti i tifosi potranno cercare l’acquisto di un tagliando per il match contro la squadra di Xabi Alonso. Difficile riuscire nell’impresa e lo abbiamo visto nel corso delle ultime settimane. Ma in ogni caso, per amore della Roma, e per chi vorrebbe esserci, bisognerà provarci.