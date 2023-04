Roma, Mourinho spazza i dubbi: annuncio ufficiale sul futuro

Roma, Mourinho spazza tutti i dubbi: annuncio ufficiale sul futuro. Ecco le parole del tecnico dopo la vittoria contro il Feyenoord

Quella di ieri sera è stata una notte magica. L’ennesima marchiata José Mourinho che, a questi livelli, quando la posta in palio è bella importante, non ha davvero rivali che gli possano fare ombra. La diapositiva della serata di ieri è tutta lì, alla fine del match, quando lo Special One si è messo la squadra attorno e ha dato gli ultimi consigli prima dell’inizio dei supplementari. La Roma, nella mezz’ora finale, ha trovato due reti che hanno distrutto le ambizioni del Feyenoord.

In questi ultimi mesi si è parlato di un possibile addio del portoghese di Madeira. Sappiamo bene quanto sia importante per uno come lui, competitivo come pochi, avere delle ambizioni. Ma nelle ultime settimane in più di una occasione lo Special One ha fatto capire di essere contento di allenare una squadra come la Roma. E ieri sera, dopo la vittoria contro il Feyenoord, ha spazzato via gli ultimi dubbi. Altro che “si guarda intorno”.

Roma, le parole di Mourinho

“Qua sono felice, perché piaccio alla gente e a me piace questa gente. Ho un ottimo rapporto con proprietà e dirigenza, i giocatori sono quasi dei figli. Qualche volta ho le mie frustrazioni, ambizioni diverse. Ma vediamo… Oggi sono molto felice”. Insomma, spazzati via i dubbi, Mourinho a Roma è un re. E da tale è trattato dai tifosi che hanno capito di avere una marcia in più con lui in panchina.

Sì, una piccola cosa sulle ambizioni c’è stata, ma questo si sapeva da tempo e non lo scopriamo di certo adesso. Ma di dubbi al momento non ce ne sono, soprattutto perché i Friedkin non sembrano avere l’intenzione di mollare la presa. Anzi, sicuramente la proprietà americana vuole alzare l’asticella. E lo farà nei prossimi mesi.