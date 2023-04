Sabrina Salerno, lato B senza età: “Sono stufa dei bigotti”

Sabrina Salerno, il lato B è senza età: la bella show girl non conosce davvero le imperfezioni. E si sfoga sui social

Probabilmente è una delle show girl più amate dagli italiani. Non solo per quello che ha rappresentato tra gli anni 80 e gli anni 90, quando con quella canzone che ancora gira nella testa di molti (Boys), ha messo in evidenza tutto il suo splendore.

E poi come dimenticare quel film dove era la moglie di quell’imprenditore tentata da Jerry Calà? Bene, per questo, ma anche perché il suo fisico è decisamente da urlo, Sabrina Salerno continua a mostrarsi in tutta la sua bellezza. Fatta di tanto sacrificio, perché alla sua età, anche se non dimostra di certo quanti anni ha, devo sudare e anche tanto per avere quella forma. E il suo sfogo sui social dimostra di come la stessa sia stufa di quello che ascolta o legge o nei commenti.

Sabrina Salerno si sfoga sui social

“Ho un età certa che tra l’altro non ho mai nascosto. Tra “oggi” e “ieri”, mi preferisco oggi e non solo fisicamente. Grazie all’allenamento e alla mia costanza ho ottenuto buoni risultati. Sono stufa dei finti perbenisti, bacchettoni e bigotti. Un po’ di ironia e leggerezza, farebbero bene a tutti!!! Ciaoneeee!!!”.

Questo è il commento che accompagna la prima foto di questo articolo. Un commento che non lascia spazio, decisamente, a nessun commento. Sabrina Salerno ha deciso di dire la propria e ha confessato di amarsi di più adesso. Parlando ovviamente di quel sacrificio che vi abbiamo spiegato prima. Sì, perché solamente lavorando duramente si può riuscire ad avere delle forme così statuarie nonostante la patente sia stata rinnovata già un paio di volte. Ah, in tutto questo, volete sapere quanti anni ha ora Sabrina Salerno: lo diciamo anche se non sarebbe di buon gusto per una donna: cinquantacinque.