Calciomercato Roma, corsa a due in Premier League per il rinforzo a zero seguito da tempo anche da Tiago Pinto.

Quest’ultimo è ben consapevole di dover cercare di apparecchiare nel migliore dei modi la stagione futura, partendo da quanto di buono fatto vedere fin qui dalla squadra ma al contempo cercando di affrontare e superare le diverse defezioni palesate nel corso di questo percorso. Al contempo, come più volte sottolineato, servirà evitare che le distrazioni legate al calciomercato o ad eventuali addii distolgano l’attenzione da un cammino in una stagione che ha ancora tanto da offrire.

Servirà concentrazione e grande umiltà, fondamentali per provare ad onorare ulteriormente il cammino europeo della squadra, oltre che un rendimento in campionato che, ora come ora, consentirebbe ai giallorossi di strappare un pass per la qualificazione in Champions League il prossimo anno. Ancora troppo presto, però, per avanzare giudizi e valutazioni mentre molto più giustificabili sono le attenzioni rivolte dagli addetti ai lavori giallorossi nei confronti di quello che dovrà essere il modus operandi da seguire a partire dal mese di giugno in poi.

Calciomercato Roma, corsa a due in Premier League per Ndicka

Questo anche alla luce della presenza di tanti scenari di mercato che non poca attenzione potrebbero suscitare anche tra le fila giallorosse. Al netto della consapevolezza di non poter ambire ad esborsi importantissimi, in casa Roma si attende la fine del campionato per comprendere e valutare il da farsi sia sul fronte delle entrate che delle uscite. Il tutto, ovviamente, senza perdere di vista le plurime e succulenti occasioni di mercato che potrebbero interessare anche Tiago Pinto nel prossimo futuro.

Le notizie delle ultime settimane ci hanno restituito consapevolezza nella decisione di continuare a puntare su elementi considerati importanti e funzionali ma al contempo perfettamente rispettanti il target Roma, influenzato dai paletti del Fair Play Finanziario con i quali si sta da tempo cercando di fare i conti. Le tante e succulente opportunità a costo zero coinvolgono sicuramente anche l’attenzione della Roma, in una fase di monitoraggio di diversi profili.

Tra i vari, si segnala da tempo quell’ Evan Ndicka in scadenza contrattuale con l’Eintracht Francoforte e ad oggi in lizza ad una lista dei prossimi free-agent che potrebbero ingolosire tanti top team della Serie A. In orbita Roma e Juventus da non poco, Ndicka sarebbe finito in queste ore però anche al centro di una nobilissima contesa in Premier League.

A riferirlo è Football Insider, che parla di un forte interessamento di Liverpool e Tottenham per un giocatore individuato da entrambe le società inglesi come profilo ideale per rimpolpare una regione che, in entrambi i casi, andrà incontro a importanti modifiche nei prossimi anni. Un avviso importante, dunque, anche alla Roma e a chi, come i giallorossi, abbia individuato in Evan il nome ideale per migliorarsi a condizioni più che vantaggiose.