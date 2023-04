Lato A incontenibile: Wanda Nara fa impazzire Icardi, reazione immediata

Wanda Nara, con una nuova foto pubblicata su Instragram, ha fatto impazzire i suoi follower. Arriva la reazione di Icardi.

Wanda Nara continua ad essere una delle personalità più seguite sui social network. La sua love-story con Mauro Icardi è terminata da tempo eppure l’argentina sa sempre come fare notizia e attrarre l’attenzione dei suoi fans. L’ultima foto pubblicata sul proprio profilo Instagram, ad esempio, ha generato numeri monstre e una lunga lista di commenti.

La foto in questione la ritrae in soggiorno, con uno sguardo ammaliante e con indosso soltanto un costume da bagno che lascia ben poco all’immaginazione. Soprattutto per quanto riguarda il lato A. Il tutto, accompagnato da una specifica didascalia: “Mi hai fatto male, ma ho dovuto imparare che senza dolore non ci sarebbe amore e senza amore non siamo niente”. Immediata, come detto, la reazione da parte degli utenti compresa quella del calciatore argentino.

“Sei diventata romantica? Poeta! Ogni giorno più bella!!”. La loro relazione, andata avanti per diversi anni, si è interrotta di recente a causa di varie indiscrezioni relative a dei presunti tradimenti ad opera dell’ex capitano dell’Inter. I due, in seguito, hanno provato a riconciliarsi e a mettersi alle spalle la crisi. La frattura non si è però ricomposta tuttavia il rapporto è rimasto buono. Icardi, infatti, accompagna spesso la showgirl negli studi di Masterchef Argentina: programma condotto proprio da Wanda.

Wanda Nara, con l’ultima foto mostra tutto

La coppia quindi, nonostante la separazione, ha ritrovato un buon feeling: i due, sui social, si parlano spesso commentando l’uno le foto dell’altro. Per Icardi, poi, quello attuale è un periodo piuttosto positivo. L’esperienza al Galatasaray si sta rivelando ottima e non è da escludere un suo ritorno in Serie A nella prossima stagione.

Fin qui la punta ha messo a segno 14 reti e 8 assist in 19 apparizioni complessive. Un bottino positivo, che ha spinto il club turco a prendere in considerazione l’idea di acquistarlo a titolo definitivo (adesso è in prestito secco). Il Paris Saint Germain, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di mantenerlo in rosa e lo venderà al migliore offerente. Alcune squadre italiane, come ad esempio la Roma ed il Milan, sono alla finestra in attesa di vedere in che modo proseguiranno i contatti tra il PSG ed il Galatasaray. Icardi vuole una nuova chance in una big europea.