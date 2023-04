Roma, blitz di Pinto e Mourinho: missione allo stadio

José Mourinho e Tiago Pinto hanno approfittato del tempo a disposizione per sistemarsi in tribuna ed assistere ad un match particolare.

La Roma si prepara alla fase conclusiva della stagione. Dopo aver battuto il Feyenoord giovedì sera e conquistato l’accesso alle semifinali di Europa League, i giallorossi ora hanno messo nel mirino la prossima gara di campionato. Il calendario, in particolare, propone la trasferta sul campo dell’Atalanta.

Al match in questione, in programma lunedì sera, mancano ancora diverse ore. Ecco perché José Mourinho ed il direttore generale Tiago Pinto, nel pomeriggio odierno, si sono recati presso lo stadio “Tre Penne” per assistere al match che vede la Roma femminile affrontare la Juventus. Un incontro di fondamentale importanza per le due squadre, protagoniste assolute della regolar season ed attualmente impegnate nella poule scudetto.

A sbloccare il risultato, intorno al 14esimo minuto sono state le bianconere grazie alla rete realizzata da Barbara Bonansea. Un vantaggio durato lo spazio di pochi secondi: Andressa, infatti, ha concluso al meglio la manovra offensiva costruita dalle compagni riportando così il risultato in parità. La formazione guidata da Joe Montemurro, al 25esimo, si è poi riportata avanti con un rigore trasformato da Arianna Caruso.

Roma, Mourinho e Pinto assistono alla gara della Roma femminile

Il risultato, in ogni caso, è parziale e la Roma, nel tempo ancora a disposizione, proverà di certo a raggiungere ancora la Juventus. Il cammino verso il titolo è ancora lungo: le capitoline, il 29 aprile, ospiteranno la Fiorentina mentre 13 maggio faranno visita al Milan.

La presenza sugli spalti di Mourinho e Pinto è importante, perché conferma quanto sia unito il club e quanto sia intenzionato a raggiungere risultati positivi sia in ambito maschile che femminile. Mou, dal canto suo, ha iniziato a riflettere sulla formazione titolare da mandare in campo. Contro la Dea, vista la risalita al terzo posto della Juventus, non si può sbagliare. Servirà un’altra serata magica per consolidare il sogno di un piazzamento in zona Champions e continuare a far sognare ad occhi aperti il popolo giallorosso.