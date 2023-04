Roma, doppia tegola Smalling-Wijnaldum: diagnosi ufficiali

Roma, le ultime sulle condizioni di Smalling e Wijnaldum, usciti malconci dalla sfida contro il Feyenoord.

Serata folle quanto magica, quella vissuta da Pellegrini e colleghi giovedì sera, davanti ad un Olimpico gremito e saturo totalmente, grazie all’apertura ai tifosi giallorossi di quel settore ospiti adibito ad accogliere altri romanisti dopo la disposizione del divieto di trasferta per una gara della quale si è detto e parlato per tantissimo tempo. L’incrocio ai quarti di finale contro il Feyenoord aveva infatti sin da subito generato grande attenzione mediatica, evocando certamente i dolci ricordi di Tirana ma al contempo creando una preoccupazione sul piano della sicurezza e non solo.

Il timore principale riguardava ovviamente un senso di ripicca e rivalsa che avrebbe potuto alimentare ancora di più la forte compagine allenata da Slot, distintasi ieri sera per una prestazione più volte in grado di impensierire i giallorossi. I circa centoventi minuti hanno però regalato emozioni altalenanti nel corso del proprio svolgimento, anche in seguito alla nascita di diverse preoccupazioni in seno al mondo Roma. Il gol del momentaneo 1-1 da parte di Paixao sembrava destinato a decretare lo scacco di Dybala e colleghi, evitato grazie ad una magia de La Joya nei minuti finali, risultata poi decisiva per portare la gara ai tempi supplementari, quando El Shaarawy e Pellegrini hanno strappato il pass per le semifinali di Europa League.

Roma, doppia lesione per Smalling e Wijnaldum: le ultime

Come dicevamo, però, a generare una certa attenzione e preoccupazione sono state anche le condizioni di alcuni giocatori della Roma. Un po’come accaduto all’andata, pali e sfortuna a parte, i giallorossi si sono anche ieri imbattuti in una serie di eventi preoccupanti sul fronte infortuni. Dopo lo stop di Dybala al De Kuip, per fortuna affrontato tempestivamente e in modo tale da poterlo avere a disposizione per uno spezzone decisivo del ritorno, due altre pedine cruciali di Mourinho si sono fermate.

Ci riferiamo a Georginio Wijnaldum e Chris Smalling, con l’olandese costretto a fare spazio ad El Shaarawy già nella prima metà del primo tempo. Diversa, invece, la situazione dell’inglese, centrale e determinante in tante occasioni anche ieri sera ma fermatosi per una problematica muscolare in un momento cruciale e delicatissimo della partita.

Il ‘beffardo’ cambio Llorente-Ibanez nei minuti precedenti ha alla fine costretto Mourinho ad adottare la soluzione emergenziale Celik, rivelatasi però anch’essa importante per il collettivo. L’ex Lille è subentrato a Smalling, dopo i vani tentativi di restare in campo per aiutare la squadra.

Ciò che interessava maggiormente erano ovviamente le notizie circa le condizioni del 6 di Mourinho, visto accomodarsi in panchina per una problematica alla coscia sinistra. Proprio in questi minuti sono arrivati ulteriori notizie in merito. Sia il centrale inglese che il centrocampista olandese hanno infatti riportato una lesione al flessore della coscia sinistra, con Smalling che avrà però bisogno di più tempo per rientrare.