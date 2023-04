Roma, fiato sospeso Mou: a serio rischio per la semifinale

Roma, le ultime notizie sulle condizioni di Smalling e Wijnaldum e i possibili tempi di recupero. La speranza di Mourinho e gli ultimi risvolti.

La sbornia per il successo ottenuto contro il Feyenoord ha galvanizzato ancor di più l’ambiente. Grazie ad una prova che definire maiuscola sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, i giallorossi sono riusciti a centrare la qualificazione alle semifinali. Il gol di Dybala, sotto questo punto di vista, ha avuto un’importanza capitale.

E pensare che José Mourinho è stato comunque costretto a varare diverse sostituzioni obbligate. Le condizioni di Smalling e Wijnaldum hanno tenuto con il fiato sospeso per diverse ore. Usciti anzitempo e malconci dall’ultima sfida di Europa League, il difensore inglese ed il centrocampista olandese hanno entrambi riportato lesioni al flessore, che li terranno fuori per qualche settimana.

Roma, infortuni Smalling e Wijnaldum: i tempi di recupero

Come riferito da Sky, però, lo stop di Smalling dovrebbe essere leggermente più lungo rispetto a quello di Gini. Per vedere il centrocampista olandese nuovamente a disposizione di José Mourinho, infatti, dovranno trascorrere due settimane. Per l’ex difensore dello United, invece, saranno tre le settimane necessarie per la completa guarigione.

Due brutte notizie per la Roma, che vivrà la parte più importante della propria stagione proprio nel corso delle prossime settimane. Gli impegni in rapida successione con Atalanta e Milan che fungeranno da preludio alla super sfida dell’Olimpico dell’11 maggio, quando Dybala e compagni se la vedranno con il Bayer Leverkusen nell’andata delle semifinali di Europa League. Servirà una vera e propria corsa contro il tempo per Smalling, il cui recupero sarebbe di vitale importanza nell’economia della gestione del doppio confronto.