Tegola UFFICIALE in casa Milan, big a rischio per la Roma

Tegola ufficiale per Stefano Pioli in casa Milan. Il tecnico rossonero ha annunciato il forfait in conferenza stampa: il big a rischio anche per la sfida alla Roma

Pessime notizie per Stefano Pioli in casa Milan. Il tecnico rossonero perde uno dei suoi fedelissimi in vista della sfida contro il Lecce. Annuncio ufficiale in conferenza stampa e presenza a rischio anche in vista della sfida allo stadio Olimpico contro la Roma. Tra una settimana i giallorossi ospiteranno la squadra di Stefano Pioli in casa, in uno scontro diretto fondamentale per gli equilibri della lotta al quarto posto in Serie A.

La Roma di José Mourinho è attesa da due gare cruciali per la lotta al quarto posto in Serie A. La squadra giallorossa, dopo aver strappato il pass per le semifinali di Europa League, è pronta a rituffarsi nel campionato. Paulo Dybala e compagni torneranno in campo lunedì sera, in trasferta contro l’Atalanta di Gasperini. Tra sette giorni è in programma allo stadio Olimpico la sfida contro il Milan di Stefano Pioli, altro scontro diretto cruciale in ottica piazzamento in Champions League.

Tegola Giroud in casa Milan: l’annuncio ufficiale di Pioli in conferenza stampa

Il tecnico del Milan ha annunciato in conferenza stampa il forfait di Olivier Giroud. L’attaccante francese non sarà a disposizione del tecnico rossonero in vista della sfida di domani in casa contro il Lecce.

Ecco l’annuncio di Stefano Pioli in conferenza stampa: “Olivier fuori perché ha un problemino al tendine del polpaccio.” Tra soli sette giorni ci sarà la sfida tra Roma e Milan allo stadio Olimpico e la presenza dell’attaccante ex Chelsea rimane da valutare in vista dello scontro diretto.