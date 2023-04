Terremoto in Serie A, Juventus penalizzata di nuovo: classifica stravolta

Il tormentone legato alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni sulla questione Juventus continua a calamitare l’attenzione mediatica. Prevista una nuova svolta.

La giornata di giovedì, però, è stata catalizzata anche dalla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che si è espresso in merito al ricorso presentato dalla Juventus, penalizzata inizialmente dalla Corte Federale di 15 punti in classifica. Il ricorso del club bianconero è stato parzialmente accolto, nella misura in cui alla Juventus sono stati restituiti i 15 punti. Tuttavia il rinvio a giudizio farà sì che gli atti della sentenza vengano rimandati alla Procura Federale per un’ulteriore analisi. Ragion per cui, dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza, Chiné potrà avviare un nuovo processo, rimodulando l’accusa (eventualmente) con una nuova richiesta di sottrazione di punti.

Sentenza Juventus, parola all’avvocato: “Possibile penalizzazione l’anno prossimo”

A commentare la situazione in casa Juventus e i possibili margini di manovra ci ha pensato Francesco Andrianopoli, che intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch di TVPLAY ha espresso il suo punto di vista: “Quella del Coni è una pronuncia non definitiva che rimette in gioco tutta una serie di considerazioni (…).

Per ora abbiamo solo uno striminzito comunicato, attendiamo le motivazioni per capire qualcosa di più rispetto alla decisione del Collegio. Sicuramente è una possibilità quella che ci siano penalizzazioni l’anno prossimo: si è sempre partiti guardando la classica parlando di quanto sta accadendo (…). Una volta decisa la sanzione da erogare se vedi che non è afflittiva la rimandi all’anno successivo.”

Andrianopoli ha poi continuato: “La prossima sentenza dovrebbe arrivare entro la fine della stagione sportiva, quindi 30 giugno. Però le variabili sono tante, possono esserci nuovi patteggiamenti, nuovi ricorsi al Collegio di Garanzia. La prima decisione arriverà sicuramente entro la fine della stagione sportiva, poi però è difficile fare previsione.”