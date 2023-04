Atalanta-Roma, giallorossi in partenza: poker di assenze

Atalanta-Roma, giallorossi in partenza per Bergamo, con lo Special one che dovrà fare a meno di ben quattro giocatori titolari

La Roma di José Mourinho arriva da un buon filotto di vittorie, che le sono valse la conquista del quarto posto in solitaria e della semifinale di Europa League a discapito del Feyenoord. Non era affatto semplice rimanere concentrati sia in campionato che in coppa, ma il tecnico portoghese ha saputo gestire al meglio i ragazzi, riuscendo a tirare fuori il massimo da tutti i componenti della rosa.

Prima del match europeo infatti la Roma era riuscita a ottenere i tre punti sia in trasferta contro il Torino che in casa contro l’Udinese, vendicando il secco 4-0 dell’andata inferto dai bianconeri. L’impegno europeo è stato dispendioso, sotto tutti i punti di vista, in particolare per quanto riguarda il discorso infortuni.

Già durante la gara d’andata al De Kuip Dybala e Wijnaldum erano stati costretti ad abbandonare anzitempo la gara, ed in vista del campionato la situazione non migliora, con Mourinho che dovrà fare a meno di ben quattro giocatori, in vista di un match che potrebbe essere già potenzialmente determinante per la corsa al quarto posto.

Atalanta-Roma, partenza amara per Mourinho: poker d’assenze per i giallorossi

La Roma è partita oggi in direzione di Bergamo, dove ad aspettare la squadra c’è l’Atalanta di Giampiero Gasperini in un confronto che potrebbe ancora una volta riaprire il discorso qualificazione in Champions League. Dopo il doppio confronto con il Feyenoord, con il ritorno finito addirittura ai supplementari, la Roma seppur vittoriosa ne è uscita con non pochi problemi fisici.

Saranno numerose le assenze in vista di una trasferta ostica come quella lombarda, a cominciare dai nomi altisonanti di Smalling e Wijnaldum, entrambi alle prese con una lesione muscolare al flessore della coscia, per concludere con Rick Karsdorp e Darboe.

In difesa si va dunque verso la conferma di Llorente, che a suon di buone prestazioni sta convincendo non solo i tifosi, ma anche la società, che adesso sta studiando la soluzione migliore per un trasferimento a titolo definitivo. Ballottaggio Celik-Zalewski per la fascia destra, con quest’ultimo che potrebbe essere lasciato in panchina in vista delle tante partite ravvicinate.