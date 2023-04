Calciomercato Roma, accordo con l’attaccante: nuovo ribaltone

Calciomercato Roma, le ultime dalla Spagna possono riaprire spiragli importanti per i giallorossi: è stato smentito un accordo di massima tra le parti.

Archiviato l’importantissimo successo in rimonta ottenuto contro il Feyenoord, la Roma si sta proiettando già all’importante sfida in programma contro l’Atalanta. Uno spartiacque di nevralgica importanza per i giallorossi, che v’incontro al Gewiss Stadium lancerebbero un segnale importante a tutta la concorrenza.

L’obiettivo della compagine di Mourinho è infatti quello di continuare a cullare il sogno di un piazzamento in Champions League, ormai diventato un obiettivo. Nel frattempo, però, da diverse settimane insistenti voci di mercato continuano a calamitare in orbita Roma, coinvolgendo le possibili mosse di mercato dei giallorossi. Sono diversi i settori del campo attenzioni dal GM Tiago Pinto, che sta studiando quelle opzioni con le quali garantire il salto di qualità definitivo alla rosa a disposizione di José Mourinho. E chissà che il mercato degli svincolati non possa rappresentare per i capitolini nuovamente un’ottima fonte dalla quale attingere.

Calciomercato Roma, accordo smentito tra Firmino e il Barcellona: le ultime

In questo senso vanno inserite le voci riguardanti un interessamento della Roma per Aouar. Il centrocampista del Lione, il cui contratto con il club francese scade nel 2023, piace e non poco ai giallorossi, che avrebbero mosso passi importanti in tal senso. Nel frattempo, però, alla Roma è stato accostato con una certa insistenza anche Roberto Firmino. L’attaccante brasiliano in forza al Liverpool, per il quale anche l’Inter avrebbe avviato dei sondaggi esplorativi, è alla ricerca di un nuovo club, dopo aver annunciato la fine della sua esperienza con la maglia dei Reds.

Nelle ultime ore dall’Inghilterra si vociferava di un accordo ormai raggiunto tra Firmino ed il Barcellona, che avrebbe bruciato la concorrenza trovando l’intesa definitiva con il calciatore. In realtà stando a quanto riferito da Gerard Romero, molto attento alle vicende in casa Barça, al momento non sarebbe stato chiuso alcun tipo di accordo tra Firmino ed il Barcellona. I blaugrana considerano il gioiello brasiliano una delle tante opzioni vagliate ma per adesso non hanno affondato il colpo. A frenare l’eventuale operazioni sono infatti le pretese economiche del calciatore, che il club catalano non intende soddisfare. Un assist importante per le italiane, da tempo sulle tracce di Firmino: staremo