Calciomercato Roma, insidia rossonera e non solo: c’è anche l’Inter

Calciomercato Roma, insidia rossonera e non solo per il rinforzo a zero: coinvolta anche l’Inter nell’asta europea.

L’Inter lo ha visto in settimana, nella partita di ritorno di quarti di finale di Champions League quando con il suo Benfica si è presentato a San Siro. E forse la sua prestazione – anche se, onestamente, non è che stata tutta da ricordare – ha messo la pulce all’orecchio della dirigenza nerazzurra.

Secondo le informazioni che infatti sono state riportate da SportMediaset.it, anche i nerazzurri, così come la Juventus che lo fa da un poco di tempo, avrebbe messo nel mirino il terzino spagnolo, in scadenza di contratto, Grimaldo. Il suo rapporto col Benfica si chiuderà alla fine di questa stagione, ha già deciso infatti di avviare una nuova fase della sua carriera non in Portogallo. E l’Italia potrebbe essere la prossima destinazione.

Calciomercato Roma, asta europea: c’è sempre l’Inter

Per Grimaldo, comunque, occhio anche a quelle che potrebbero essere le destinazioni estere: il Nizza in Francia e il Bayer Leverkusen in Germania, prossima avversaria giallorossa in Europa League, avrebbero iniziato i sondaggi per la prossima stagione.

Come detto, Grimaldo è stato accostato ai giallorossi da diverso tempo anche perché ad un certo momento della stagione Spinazzola non riusciva a garantire dopo l’infortunio un livello accettabile di prestazioni. Pinto quindi, conoscitore di un mondo Benfica da lui vissuto appieno da un punto di vista lavorativo in passato, ha iniziato a sondare il terreno per capire i margini di una possibile trattativa.

Adesso però, così come successo per Vicario, c’è il nuovo inserimento dell’Inter. Che in difesa, a sinistra, potrebbe cambiare qualcosa soprattutto con un Gosens che potrebbe essere in uscita alla fine della stagione. Seguiranno aggiornamenti