Calciomercato Roma, sconto giovani per il colpaccio in Serie A

Calciomercato Roma: Tiago Pinto già al lavoro per la prossima finestra di calciomercato, il colpaccio arriva dalla nostra Serie A

La stagione della Roma prosegue con i soliti alti e bassi che l’hanno caratterizzata. Prima dei due match europei contro il Feyenoord i giallorossi hanno subito diverse battute d’arresto, tra cui il derby perso contro la Lazio che sembrava potesse affossare gli animi di Pellegrini e compagni.

Così non è stato, e gran parte degli elementi della rosa ha saputo ripartire, riuscendo ad ottenere una storica qualificazione alla semifinale di Europa League, la quarta in soli sei anni in tutte le competizioni continentali. È una Roma che non molla mai, con il coltello tra i denti, come piace allo Special One, non è un caso infatti che sia stato proprio lui a riportare una coppa dopo oltre 10 anni, la prima europea della nostra storia.

Il gioco non sarà entusiasmante, ma è senza dubbio concreto, visti i buoni risultati ottenuti finora, merito soprattutto di una grande tenuta difensiva. Il finale di stagione resta un’incognita, soprattutto visti i pochi punti che separano la squadra dalle altre pretendenti per un posto in Champions League, tuttavia la società sta già cercando di programmare la prossima finestra di mercato, dove si cercherà di elevare il tasso tecnico della rosa, ma soprattutto di dare quante più opzioni di qualità possibili all’allenatore.

Calciomercato Roma, il colpaccio arriva dalla Serie a: lo sconto grazie ai giovani del vivaio

Nonostante la stagione sia tutt’altro che chiusa Tiago Pinto non può esimersi dal sondare già da oggi le migliori opportunità che il mercato estivo offrirà per poter migliorare la rosa a disposizione di Mourinho. La società non si trova in una situazione economica semplice, così come moltissimi altri club di A, tuttavia attraverso le cessioni, ed un piazzamento in Champions lo scenario potrebbe cambiare.

Secondo il La Gazzetta Dello port il gm giallorosso avrebbe già individuato uno dei possibili nomi da portare alla corte dello Special One. Stiamo parlando di Morten Hjulmand, centrocampista classe 1999 che sta dimostrando tutto il suo valore al Lecce di Marco Baroni.

Durante la sessione invernale di calciomercato il club ha rifiutato una somma vicina ai 15 milioni di euro dal Southampton, chiedendo per il calciatore circa 20 milioni di euro. La Roma difficilmente verrà incontro a queste richieste, tuttavia l’inserimento di alcune contropartite provenienti dal settore giovanile potrebbe far abbassare considerevolmente il prezzo del centrocampista.