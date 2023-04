Calciomercato Roma, sogno Benzema: l’incontro con Totti

Calciomercato Roma, sogno Benzema: incontro con Totti che fa immediatamente il giro del web. Ecco quello che è successo

Il sogno Benzema. Anche per via dell’Adidas, che è lo sponsor dell’attaccante francese e che dalla prossima stagione sarà lo sponsor tecnico della Roma. Si è parlato, si è discusso che questo cambio con New Balance possa portare delle novità lì davanti. Un attaccante di fama internazionale per i giallorossi: Roberto Firmino, o chissà, Benzema.

E la foto con Totti postata dal centravanti del Real Madrid ha immediatamente fatto il giro del web.

Totti è a Madrid ospite di Ancelotti e ha sfruttato la domenica per visitare il centro sportivo della squadra madrilena che nelle prossime settimane si giocherà la semifinale di Champions League contro il Manchester City. E tutti i giocatori del Real hanno voluto immortalare il momento.

Calciomercato Roma, Benzema e Totti insieme

Benzema e Totti insieme. Magari in giallorosso. Uno in attacco per quelli che sono gli ultimi anni della sua carriera, un altro dietro la scrivania, per riprendersi il posto lasciato un poco di tempo fa.

Un sogno per tutti i tifosi giallorossi. E i sogni sono fatti per essere coltivati, per essere accarezzati. Chissà che non possa succedere davvero nel corso dei prossimi mesi. Sì, è vero, è difficile. Ma il calcio ci ha insegnato che nulla è impossibile. Soprattutto a Roma e soprattutto da quando è arrivato José Mourinho. Proprio l’arrivo dello Special One è stato un colpo di scena improvviso della proprietà Friedkin, che sta bene abituando i tifosi giallorossi.