Errore clamoroso: ricorso pronto e vittoria a tavolino

Errore clamoroso durante la partita di ieri sera: pronto il ricordo e vittoria a tavolino. Ecco quello che potrebbe succedere

La partita metteva in palio dei pesantissimi punti salvezza, soprattutto per la formazione di casa, il Valladolid, che vincendo per uno a zero si è tirato un poco fuori dalle sabbie mobili della classifica. Una situazione che, però, secondo quanto riportato questa mattina da El Mundo Deportivo, potrebbe essere ribaltata.

I fatti: al minuto 70 la squadra di casa ha schierato in campo un giocatore in più. Erano dodici per via di alcuni attimi di confusione nel momento in cui si stavano facendo dei cambi. Dopo aver contato a uno a uno gli uomini in campo, il direttore di gara Melero Lopez ha chiarito la situazione con la panchina del Valladolid e il gioco è ripreso regolarmente. E nel referto arbitrale non c’è segno di quanto successo – scrive ancora il quotidiano catalano – ma di certo un ricorso, da parte del Girona, potrebbe partire. Qualora gli ospiti infatti riuscissero ad ottenere la vittoria a tavolino, sarebbero certi di una salvezza visto che volerebbero a quota 41 punti in classifica.

Errore clamoroso, ecco quello che potrebbe succedere

Non è la prima volta che succede una cosa del genere e il rischio del Valladolid sembra essere davvero alto. Anche se c’è una sentenza che potrebbe lasciare comunque tranquilla il club di casa che ha davvero messo a referto un colpo importante per il proprio campionato. E andiamo a vedere quale.

In un match della passata stagione in una serie minore spagnola, il Salamanca ha avuto 12 giocatori in campo per 45 secondi. Inizialmente era stata data la sconfitta a tavolino ma il club in questione aveva deciso di andare in fondo alla questione e alla fine aveva vinto il ricorso, perché non c’era nessuna malafede nei fatti contestati. Insomma, una situazione che si potrebbe ripetere questa e che vede protagoniste interessate anche le altre squadre che in questo momento sono in lotta per la salvezza nel campionato spagnolo.