Il Psg ha deciso, assalto choc a Mourinho: spunta la data

Roma, ossessione Mourinho: il Psg scende definitivamente in campo e programma l’assalto al tecnico portoghese.

Da tempo orami il futuro di José Mourinho continua a calamitare l’attenzione mediatica. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il tecnico lusitano continua a dar prova in lungo e in largo della sua grandissima capacità di plasmare le squadre che allena a propria immagine e somiglianza. Dopo essere riuscito a far alzare alla Roma un trofeo internazionale che mancava da tanti, troppi anni, anche quest’anno i giallorossi stanno disputando un’Europa League da protagonista.

Ma non è finita qui. In campionato, dopo i balbettii dello scorso dicembre, la squadra ha ripreso a macinare gioco e risultati. Una Roma dunque sempre più plasmata sulla base del credo tattico del proprio allenatore, legato ai giallorossi da un contratto per un’altra stagione. Al momento le sensazioni che trapelano è che Mou abbia tante chances di essere il tecnico della Roma anche l’anno prossimo. I Friedkin vedono nello “Special One” un punto di riferimento al quale aggrapparsi anche nei prossimi mesi. Lo stesso Mourinho, del resto, in questi ultimi mesi ha rispedito al mittente le varie offerte ricevute. La sua priorità è la Roma, senza se e senza ma. Il fatto che l’allenatore giallorossi continui a far gola ad altre big, però, non può essere trascurato.

Roma, Mourinho nel mirino del Psg: provano a rompere gli indugi

Per Chelsea, Real Madrid e Psg, ad esempio, il profilo di Mourinho potrebbe ritornare clamorosamente in auge nel corso delle prossime settimane. Stando a quanto riferito da Pedro Almeida, ad esempio, i parigini starebbero meditando un affondo importante per l’attuale allenatore della Roma.

Il Psg infatti potrebbe aspettare la fine della Serie A e la conclusione della partecipazione della Roma in Europa per iniziare la trattativa per portare Mou all’ombra della Tour Eiffel. L’allenatore nativo di Setubal, infatti, è considerato il primo nome nella lista dei desideri dei transalpini per sostituire Galtier, ormai al passo d’addio con il Psg. Staremo a vedere se effettivamente potranno materializzarsi sviluppi concreti sotto questo punto di vista. Di fatto, però, ora come ora la permanenza di Mou nella Capitale non è affatto in discussione.