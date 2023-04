Roma-Bayer Leverkusen, due pesanti assenze in Bundesliga

Roma-Bayer Leverkusen, i tedeschi devono fare i conti con due assenze pesantissime a causa di un doppio infortunio, ecco di chi si tratta

Il sogno europeo della Roma continua. Dopo la sconfitta per 1-0 in terra olandese si erano complicati e non poco i piano della Roma di Mourinho, che sono usciti dal match del De Kuip con non pochi rimpianti. Su tutti il capitano, Lorenzo Pellegrini, colpevole di aver sbagliato il tiro dagli undici metri che avrebbe potuto mandare la squadra negli spogliatoi in vantaggio di 1-0.

I pali e gli infortuni di Dybala e Wijnaldum hanno complicato ancora di più i piani dello Special One, che però ha dimostrato ancora una volta una gestione che solo i migliori possono vantare, preservando l’argentino fino al momento gusto, in modo tale che potesse incidere nel momento in cui contava davvero.

I calciatori sono riusciti a gettare il cuore oltre l’ostacolo, lottando ad armi pari per gran parte della gara contro gli avversari, ma arrivati ai supplementare non c’è stato più nulla da fare, con i padroni di casa che hanno dilagato al netto di una maggiore differenza di qualità in mezzo al campo.

Dopo gli ormai rivali del Feyenoord Pellegrini e compagni sono chiamati alla difficile trasferta tedesca in casa del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che però è già alle prese con assenze pesantissime.

Roma-Bayer Leverkusen, i tedeschi alle prese con due assenze pesantissime

La Roma è pronta ad affrontare il Bayer Leverkusen nel doppio match valido per le semifinali di Uefa Europa League. In Bundesliga il Bayer non se la sta cavando benissimo, la squadra di Xabi Alonso infatti occupa momentaneamente la sesta posizione, a pari punti con il Mainz settimo.

Il rischio di rimanere fuori dall’Europa è altissimo, tuttavia il Leverkusen in ambito internazionale ha dimostrato di valere molto di più di quanto dica la classifica tedesca. Mourinho è già al lavoro per studiare i suoi avversari, che oggi sono scesi in campo contro il Lipsia con alcune assenza importanti.

Stiamo parlando di Florian Wirtz e Edmond Tapsoba, il primo è fuori per un problema gastrointestinale, mentre il secondo è alle prese con un fastidio muscolare che lo ha costretto a saltare la gara odierna. Nulla di preoccupante, pare. Il primo dovrebbe tornare certamente per la sfida con la Roma, per il secondo ci sarà da aspettare ulteriori conferme.