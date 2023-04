Roma, il ritorno di Totti: appuntamento fissato dopo l’Atalanta

Roma: la notizia del ritorno del capitano Francesco Totti infiamma gli animi dei tifosi più nostalgici. Appuntamento dopo l’Atalanta

Francesco Totti è senza alcun dubbio uno dei migliori calciatori della storia giallorossa, ma non solo. Grazie alle sue giocate, ma soprattutto all’amore dimostrato per questa maglia si è conquistato un posto nell’elitè del calcio mondiale, tanto che il suo nome per molti è anche al di sopra di quello di mostri sacri come Baggio e Del Piero.

Il suo addio aveva sciolto i cuori dei tifosi romanisti, che quel giorno del 28 maggio hanno versato fiumi di lacrime, costretti a dover salutare il loro simbolo. A rendere tutto questo ancora più difficile fu il fatto che, almeno all’inizio, la scelta di smettere non fu condivisa da società e giocatore, con quest’ultimo che ha ribadito più volte il suo desiderio di voler continuare.

L’ex presidente James Pallotta gli affidò un ruolo nel club, ruolo però marginale, tanto da spingere l’ex numero 10 giallorosso a dire addio alla sua squadra. Le strade di Totti e della Roma però erano destinate a rincontrarsi, l’appuntamento è fissato a dopo la partita con l’Atalanta.

Roma, Totti torna in giallorosso: l’incontro dopo l’Atalanta

Francesco Totti potrebbe essere sul punto di rincontrare la sua Roma. Questa è la notizia rilasciata direttamente dai canali ufficiali di Ansa che ha entusiasmato i tifosi giallorossi. Dopo il ruolo da dirigente avuto in società dopo il suo addio nel 2017 ci si è sempre interrogati su un suo possibile ritorno, e pare che questa volta stia per succedere davvero.

Purtroppo però il ritorno in società di Francesco Totti appare ancora molto lontano. Il capitano infatti si limiterà ad essere ospite d’onore del monday show di Dazn condotto da Pierluigi Pardo, nel quale sarà chiamato a dire la sua riguardo l’andamento del campionato, in particolare sulla corsa Champions, dove la Roma pare avere tutte le carte in regola almeno per lottare fino all’ultima giornata.

Totti sarà chiamato anche a commentare il match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Roma, in programma domani alle 20:45, partita difficilissima per gli uomini di Mourinho che vincendo potrebbero mettere un altro tassello fondamentale per la conquista del quarto posto.