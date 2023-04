Roma-Milan, infortunio UFFICIALE per Pioli: annuncio in conferenza

Roma-Milan, annuncio ufficiale Pioli e allarme in attacco prima della sfida con Mourinho. Ecco cosa è successo.

Periodo molto intenso e saturo di impegni quello che attende la squadra giallorossa nel corso delle prossime settimane. Dopo il sofferto ma meritatissimo passaggio del turno contro il Feyenoord, Dybala e colleghi affronteranno prossimamente banchi di prova di superamento tutt’altro che semplice ma fondamentali ai fini di un piazzamento in Champions League che assume ad oggi un significato importantissimo anche ai fini del prossimo calciomercato.

Per farlo, comunque, servirà ragionare step by step, senza ignorare o sottovalutare alcuna delle prossime sfide che attendono la compagine capitolina, in campo italiano così come europeo. In attesa del doppio confronto con il Bayer Leverkusen per decretare una delle due finaliste che affronterà Juventus o Siviglia, le prossime due settimane vedono sul calendario della Roma appuntamenti a dir poco nobili anche in Serie A.

Questo a partire dal monday night di domani contro l’Atalanta, importantissimo per entrambe le squadre e, in particolar modo, per gli uomini di Mourinho, chiamati a farsi trascinare dall’entusiasmo ancora in vigore dopo la partita di giovedì e a rispondere alle vittorie delle due milanesi in questo weekend.

Annuncio ufficiale in vista di Roma-Milan: le parole di Pioli su Ibrahimovic

Il big match di Bergamo aprirà un ciclo di impegni importantissimo, che vedrà la Roma affrontare quattro realtà lombarde da qui alla prima settimana di maggio. Dopo Atalanta-Roma, Pellegrini e compagni incontreranno Milan, Monza e Inter, in un trittico di impegni denso di scontri diretti e potenzialmente determinanti per una corsa in Champions League ormai entrata nel vivo.

L’avvicinarsi della conclusione stagionale riduce i margini di errore e le possibilità di ovviare ad eventuali passi falsi. In attesa della gara di domani, intanto, arrivano importanti aggiornamenti per il match di sabato prossimo 29 aprile, contro il Milan di Pioli. Reduce da un iter non felicissimo in campionato, la compagine rossonera è apparsa galvanizzata dal meritato passaggio del turno contro il Napoli in Champions League e si è imposta in queste ore con discreta facilità sul Lecce.

I tre punti odierni hanno rilanciato Leao e colleghi nuovamente verso un pass per i tre posti rimasti alle spalle del Napoli, per ottenere il quale, come ammesso dallo stesso Pioli, sarà molto importante anche l’impegno dell’Olimpico. In vista di quest’ultimo, i campioni di Italia in carica sembrano destinati a presentarsi con una defezione importante in attacco. La presenza di Zlatan Ibrahimovic è infatti in forte dubbio, come ammesso implicitamente dal tecnico in conferenza stampa.

“Purtroppo Ibrahimovic ha sentito un problema al polpaccio. Peccato, perché pensavo che potesse giocare qualche minuto. Qualcosa ha avuto sicuramente“.