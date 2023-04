Scudetto e nuova panchina: colpo di scena, Mourinho è fuori

Scudetto e nuova panchina: il colpo di scena è clamoroso. Mourinho esce fuori dalla lista. Ecco quello che potrebbe succedere

Una vittoria dello scudetto che gli potrebbe regalare una panchina nuova, bellissima, una di quelle che molti allenatori vista anche la squadra che andrebbe ad allenare vorrebbero avere. E in tutto questo un sospiro di sollievo lo tirano i tifosi della Roma, visto che Mourinho, almeno secondo quanto riportato da Il Guardian, in Inghilterra, sarebbe fuori da questa lista.

Parliamo della panchina del Chelsea, affidata a Lampard dopo l’esonero di Potter in attesa della scelta del nuovo allenatore che arriverà ovviamente alla fine di questa stagione. Si è parlato dello Special One anche come possibile successore, ma anche di Pochettino, libero da quando ha lasciato il Psg. Ma pure di Luis Enrique e Nagelsmann che avrebbero avuto già dei contatti con il club londinese. Ma a quanto pare, in queste ore, sta prendendo piede una nuova pista.

Scudetto e nuova panchina, Postecoglou per il Chelsea

In questo momento uno dei favoriti sarebbe Ange Postecoglou, allenatore del Celtic in Scozia, che è pronto a vincere un altro campionato. Il suo nome si sta facendo spazio proprio in queste ore per quanto di buono sta facendo vedere sulla panchina dei biancoverdi dove come detto sta per conquistare il secondo scudetto consecutivo dopo essersi seduto sulla panchina nel 2021.

Una scelta controcorrente rispetto a quelle che sono state le indiscrezioni fino al momento, una situazione che quindi appare più incerta del solito. La cosa positiva, però, è che la Roma in questo momento sarebbe tranquilla di non vedere un assalto Blues nei confronti del proprio tecnico che ha ancora un altro anno di contratto e che vuole alzare l’asticella con il club dei Friedkin. Insomma, una bella domenica.