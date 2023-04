Atalanta-Roma, incubo infortuni e nuovo KO: esce in lacrime

Atalanta-Roma, doppio infortunio e lacrime per il giocatore di Mourinho. Succede di tutto nel finale.

Minuti finali ricchi di emozioni e paure al Gewiss Stadium, laddove la Roma ha vissuto non poche difficoltà e vissuto diverse asperità in ambito infermieristico. Dopo il vantaggio di due reti da parte di Toloi e Pasalic, la squadra di Mourinho sembrava aver trovato una fiamma di speranza grazie al momentaneo 2-1 targato Pellegrini.

Il terzo gol consecutivo del numero 7 giallorosso non è servito però a infiammare un finale viziato dal singolare errore di Rui Patricio, propiziatore del 3 a 1 di Koopmeiners. A spaventare i giallorossi sono però le notizie legate ai possibili infortuni. Poco dopo l’inizio del recupero, infatti, Diego Llorente è uscito dal campo in lacrime, dopo essersi fermato e gettato a terra su una potenziale e succulenta occasione per Zapata e colleghi. In attesa di aggiornamenti su una condizione che sembrerebbe interessare una problematica muscolare, preoccupa anche Paulo Dybala, apparso visibilmente in difficoltà, soprattutto dopo il fallo subito da Palomino