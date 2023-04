Atalanta-Roma, le probabili formazioni: Mourinho ne cambia quattro

Atalanta-Roma, emergenza molteplice per Mourinho e Gasperini: le possibili scelte della gara odierna del Gewiss Stadium.

Incrocio delicato quanto importante quello che attende i giallorossi questa sera sul campo dell’Atalanta, reduce dal pareggio con la Fiorentina e attualmente a quota 49, in grado di collocare gli uomini di Gasperini in una regione di classifica ibrida e che, a circa un mese dalla fine del campionato, rende i nerazzurri una possibile mina vagante per la corsa in Champions League, dalla quale la compagine lombarda sembrava essere esclusa ma ad oggi rappresentante un obiettivo ancora potenzialmente raggiungibile.

Fondamentale, dunque, il cercare la vittoria nella gara odierna, con la consapevolezza di affrontare un match importante per entrambe le compagini, accomunate da un obiettivo comune, per il quale i 90 minuti di Bergamo potrebbero assumere il sapore di fondamentale discriminante. Vincere, per la Roma, significherebbe proiettarsi a 59 punti, a due punti dalla seconda posizione occupata dalla Lazio e ad un potenziale + 10 sugli avversari.

Atalanta-Roma, emergenza per Mourinho e Gasperini: le possibili scelte

Per Zappacosta e compagni, invece, il bottino pieno permetterebbe di riavvicinare una quarta posizione divenuta sempre più lontana ma non ancora irraggiungibile. Donde l’importanza su entrambe le sponde dei tre punti in palio, destinati ad essere contesi tra due realtà da anni in lotta in Serie A per piazzamenti europei e affrontatisi l’ultima volta a settembre in una gara ricordata ai più per la mole non concretizzata di potenziali occasioni offensive.

Diverse, tornando al presente, le defezioni con le quali dovrà fare i conti la Roma, reduce da una vittoria con il Feyenoord costata a Mourinho i forfait di Wijnaldum e Smalling. Non meno importanti le assenze tra le fila avversarie, laddove si segnala il dubbio Pasalic e la sicura assenza di uno degli uomini più in forma nella prima parte di stagione, Lookman. Secondo la Gazzetta dello Sport, i giallorossi scenderanno in campo con una formazione rimaneggiata in diverse zone del campo.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Zapata, Hojlund.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ibanez; Celik, Bove, Cristante, Zalewski; Solbakken, Pelegrini; Abraham.