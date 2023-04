Calciomercato Roma, da Osimhen ad Abraham: ribaltone improvviso

Calciomercato Roma, l’intreccio tra Osimhen ed Abraham ha un nuovo colpo di scena: il ribaltone è improvviso

Il futuro di Tammy Abraham è tutt’altro che deciso e, a quanto pare, è legato a doppio filo a quello che farà De Laurentiis con Osimhen alla fine di questa stagione. Allora, partiamo da un fatto: gli azzurri avrebbero messo nel mirino l’attaccante della Roma qualora qualcuno – soprattutto dalla Premier – arrivasse in Campania con un’offerta di 120 milioni di euro che farebbe di certo tentennare il massimo dirigente azzurro. Un effetto domino che potrebbe scattare in maniera immediata visto che, con quella montagna di soldi, le richieste di Pinto sarebbero sicuramente soddisfatte.

Si è parlato come possibile destinazione per Osimhen sia del Manchester United sia del Chelsea. Ma questi ultimi, al momento, potrebbero tirarsi fuori dalla contesa almeno secondo quelle che sono le informazioni che questa mattina sono state riportate da Footballinsider.com. A quanto pare i Blues ritengono eccessiva la richiesta del Napoli per il cartellino dell’attaccante e avrebbero fatto un passo indietro.

Calciomercato Roma, le ultime sul fronte Osimhen-Abraham

E questa da un lato per la Roma è sicuramente una buona notizia: se il Napoli non riuscisse a cedere Osimhen allora Abraham avrebbe sicuramente maggiori possibilità di rimanere dentro Trigoria. Certo, se il Chelsea si è tirato davvero indietro, allora visto che gli serve un attaccante potrebbe anche cercare di riprendere Tammy.

Come sappiamo il club londinese ha un diritto di recompra fissato a 80 milioni di euro, una cifra che però non vogliono spendere anche perché, vista la stagione che l’inglese ha disputato fino al momento, è un poco fuori mercato. Ma davanti a 50 milioni allora le cose potrebbero cambiare radicalmente anche per l’inglese della Roma che potrebbe avere un via libera da parte di Pinto per tornare in Premier. In questo modo la società giallorossa metterebbe di sicuro a posto i conti anche se avrebbe la necessità di reperire sul mercato un’altra prima punta. Ma poi questi discorsi verrebbero sicuramente affrontati a tempo debito. Adesso la notizia è che il Chelsea si è tirato fuori nella corsa ad Osimhen.