Calciomercato Roma, Mourinho ha detto sì: via libera per la firma

Calciomercato Roma, anche Mourinho ha detto sì dando il via libera: la firma sembra essere questione di tempo

Dentro Trigoria è uno degli elementi più amati. Per il suo atteggiamento e per la sua attitudine. E anche i tifosi della Roma lo amano, perché non dice mai una parola fuori posto, e perché soprattutto, quando scende in campo, è uno che dà l’anima.

E poi segna, anche in momenti decisivi come giovedì scorso quando ha mandato la Roma in paradiso con la rete del 3-1 che di fatto ha chiuso i conti contro il Feyenoord. Sì, avete capito: parliamo di El Shaarawy, attaccante giallorosso in scadenza di contratto che tutti vorrebbero ancora vedere con la maglia giallorossa anche la prossima stagione. Persino Mourinho, così come raccontato dal Messaggero.it, ha dato il via libera per una sua permanenza. E stasera potrebbe anche far rifiatare Dybala davanti. Ma perché ancora la firma non c’è stata se tutti vogliono la stessa cosa? Motivo spiegato.

Calciomercato Roma, il futuro di El Shaarawy

Tutto gira intorno, e ovviamente, all’ingaggio del Faraone che, comunque ha ricevuto pochi segnali da parte della Roma per il rinnovo. Sì, prima della gara contro il Torino c’è stato un incontro tra il fratello e agente del calciatore e Pinto: di qualcosa si è parlato, ma troppo presto forse per riuscire a trovare un accordo. Di certo, comunque, c’è una cosa: El Shaarawy dovrà rivedere verso il basso le sue pretese.

Al momento il suo stipendio è di 3,5 milioni di euro netti. Una cifra che la Roma non vorrebbe e non vuole investire per il rinnovo. Serve che entrambe le parti si vadano incontro per quella che sarebbe la più classica fumata bianca con l’assenso dello Special One. Che si fida di lui e che si affida a lui e che anche stasera gli potrebbe regalare una maglia da titolare.