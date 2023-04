Calciomercato Roma, non solo Abraham: doppietta Spalletti

Calciomercato Roma, il Napoli di Spalletti mette gli occhi su Abraham ma non solo: azzurri pronti al doppio grande colpo per il prossimo anno

Continua l’inarrestabile corsa del Napoli dell’ex Roma Spalletti, che ormai si dirige inesorabile verso la conquista del terzo scudetto della sua storia, il primo dopo Maradona. Un percorso che ha visto come assoluti protagonisti il duo Kvaratskhelia Osimhen, che insieme si sono rivelati una delle coppie più prolifiche d’Europa.

Non era facile dopo i tanti addi in estate, ma la società è stata eccellente nel rimpiazzare quella che era l’ossatura della squadra. Sostituire giocatori del calibro di Insigne, Koulibaly, e anche Fabian Ruiz, e riuscire ad essere competitivi non era affatto facile, ma i vari Kim, Kvara e la definitiva consacrazione di Lobotka hanno permesso agli azzurri di tornare a sognare, ma adesso è già tempo di programmare la prossima stagione.

Mister Spalletti vuole far di tutto per ripetersi, e la società si è detta pronta a rifiutare tutte le offerte per i suoi gioielli, tuttavia le recenti notizie di mercato riguardanti il Napoli fanno pensare che questa non sarà affatto una missione semplice, ecco perché la società pare avere già in mente la strategia da seguire.

Calciomercato Roma, doppio colpo Spalletti

Il Napoli dunque sta già pianificando la prossima stagione, ma soprattutto la sessione estiva di calciomercato, dove dovranno difendersi dagli assalti delle big ai loro giocatori più promettenti. I più ricercati saranno senza alcun dubbio Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, quest’ultimo in particolare ha su di se gli occhi di mezza Europa.

United e Chelsea sono in pole per l’attaccante, che per una cifra fuori mercato potrebbe davvero dire addio al capoluogo partenopeo dopo uno scudetto da protagonista assoluto. I vertici societari sono già al lavoro per sondare il mercato in cerca di un sostituto all’altezza, e tra i vari nomi è emerso anche quello di Tammy Abraham, che dopo una stagione deludente potrebbe lasciare la capitale.

Non sarebbe l’unico volto nuovo per Spalletti, il Chelsea infatti sarebbe pronto a mettere sul piatto un ex conoscenza della Roma, ovvero Hakim Ziyech, in una trattativa che dovrebbe sicuramente prevedere anche una cospicua somma in favore del Napoli, che potrebbe affiancare il marocchino all’attuale numero 9 giallorosso. A lanciare la notizia è stato il portale Mirror, che però non accenna alle eventuali cifre dell’affare.