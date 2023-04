Inchiesta Juve, indagini chiuse e nuovi provvedimenti

La Juventus, reduce dalla sconfitta contro il Napoli, ha ricevuto un aggiornamento sull’inchiesta in atto. In arrivo nuovi provvedimenti.

La Juventus riflette, dopo la sconfitta rimediata ieri sera tra le mura amiche per mano del Napoli capolista. Gli azzurri, grazie a questo successo, hanno fatto un passo decisivo verso il terzo scudetto della propria storia. La Vecchia Signora, invece, rimane ancora in corsa per un piazzamento in zona Champions ma il cammino, adesso, è quanto mai in salita.

Il terzo posto attuale, ad esempio, è da considerare provvisorio visto che l’entità della penalizzazione legata al caso plusvalenze verrà ridiscussa nel corso di un nuovo processo, al via presumibilmente a fine gennaio. I tre ko consecutivi rimediati in campionato, inoltre, hanno fatto riemergere numerose criticità a livello di gioco. In primis, una certa sterilità a livello offensivo e la difficoltà ad imbastire una manovra di gioco degna di questo nome.

Massimiliano Allegri, insieme al resto dello staff e alla squadra, riguarderà i filmati relativi alla gara di ieri con l’obiettivo di individuare gli errori commessi e fare in modo di evitare di ripeterli. L’occasione per rifarsi arriverà mercoledì, giorno in cui all’Allianz Stadium andrà in scena il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Si ripartirà dall’1-1 maturato al termine dell’andata ed in campo, nonostante il cartellino rosso rimediato dall’arbitro Daniele Massa, ci sarà pure Romelu Lukaku.

Juventus, daspo in arrivo per i tifosi

Il belga, espulso dal direttore di gara che ha ritenuto provocatoria la sua esultanza, ha ricevuto infatti la grazia del presidente della Figc Gabriele Gravina. L’indagine sui cori razzisti ricevuti dall’attaccante, nel frattempo, è andata avanti producendo risultati concreti.

Stando a quanto riportato in queste ore dall’Ansa, 171 tifosi bianconeri a breve riceveranno il Daspo dalla Questura di Torino. Le indagini effettuate dalla Digos, che ha visionato diverse immagini e filmati, hanno consentito di identificare i responsabili degli insulti e degli ululati lanciati lo scorso 4 aprile nei confronti di Lukaku. Gli accertamenti proseguiranno e non è da escludere che il provvedimento venga esteso anche ad altri supporter juventini. L’attesa, intanto, è alle stelle. Sia l’Inter che la Vecchia Signora non possono permettersi di fallire l’appuntamento con la finale.