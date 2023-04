(In)segue subito Conte, esonero UFFICIALE: “Devastante”

Il comunicato ufficiale non lascia spazio a dubbio: è stato esonerato. La nota che sancisce il tutto definitivamente: sollevato immediatamente dall’incarico

Dopo il clamoroso KO dell’ultima giornata, le chances di una sua permanenza si erano incredibilmente ridotte al lumicino, al punto che nelle ultime ore le voci riguardanti un suo possibile esonero avevano preso quota. Ci ha pensato lo stesso presidente con un comunicato ufficiale a chiudere di fatto la telenovela.

Che la situazione in casa Tottenham non fosse delle migliori lo si era intuito da tempo. La clamorosa sconfitta patita contro il Newcastle, poi, ha fatto il resto. Il 6-1 con il quale i Magpies si sono imposti ai danni degli Spurs è costata carissimo a Cristian Stellini, che è stato esonerato con effetto immediato dal Tottenham. Dunque si chiude subito la parentesi del vice di Conte sulla panchina degli Spurs: fatale l’ultima sconfitta patita al cospetto di un Newcastle che ha letteralmente passeggiato sulle ceneri di un Tottenham sbiadito e senza mordente. Con la qualificazione in Champions League sempre più compromessa, Levy ha optato dunque per il clamoroso ribaltone. L’ennesimo.

Tottenham, esonerato Stellini: comunicato UFFICIALE

Nel comunicato ufficiale con il quale si è reso noto il nuovo esonero, il Tottenham ha ringraziato Stellini per l’impegno profuso, augurando a lui e al suo staff il meglio. Ad assumere le funzioni di capo allenatore con effetto immediato sarà Ryan Mason. Ecco la nota del club:

“La prestazione di domenica contro il Newcastle è stata del tutto inaccettabile. È stato devastante da vedere. Possiamo esaminare molte ragioni per cui è successo e mentre io, il consiglio, gli allenatori e i giocatori dobbiamo tutti assumerci la responsabilità collettiva, alla fine la responsabilità è mia. Cristian lascerà il suo ruolo attuale insieme al suo staff tecnico. Cristian è intervenuto in un momento difficile della nostra stagione e voglio ringraziarlo per il modo professionale in cui lui e il suo staff tecnico si sono comportati durante un periodo così impegnativo.

Auguriamo ogni bene a lui e al suo staff. Ryan Mason assumerà le funzioni di capo allenatore con effetto immediato. Ryan conosce bene il Club ei giocatori. Aggiorneremo ulteriormente sul suo staff tecnico a tempo debito. Oggi ho incontrato il Comitato dei giocatori: la squadra è determinata a riunirsi per garantire il miglior finale possibile della stagione. Siamo tutti chiari che dobbiamo offrire prestazioni che guadagnino il tuo straordinario supporto.”