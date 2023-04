Sentenza Dybala, Juve “inchiodata” dall’ex

L’annuncio nel corso della diretta di calciomercato.it in onda su TV PLAY e l’avviso alla Juventus che non può passare inosservato.

Si è preso la Roma in punta di piedi, con quella leggerezza e quella capacità di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità che solo i grandi campioni hanno. Paulo Dybala – usando le parole di José Mourinho – ha trovato nella Roma il suo “posto felice” ed è pronto a trascinare la compagine giallorossa verso nuovi traguardi.

L’attaccante argentino ha rispedito al mittente le critiche piovute sul suo conto soprattutto nell’ultima parte della sua esperienza alla Juventus. La dirigenza bianconera, del resto, dopo un’estenuante trattativa decise di non rinnovare il contratto di Dybala in scadenza la scorsa estate. Occasione che la Roma non si è lasciata sfuggire: il pressing sotto traccia dei giallorossi ha permesso ai capitolini di piazzare l’affondo decisivo e portare nella Capitale il numero 21.

Dybala-Juventus, la stilettata di Padovano: “Hanno fatto l’errore di farselo sfuggire”

Nel processo di restyling della Juventus il club bianconero decise di non puntare su Dybala. Una scelta che, ad uno sguardo a posteriori, non ha assolutamente pagato. Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch di TV PLAY, Michele Padovano ha passato in rassegna diversi argomenti, parlando anche dell’errore che – a suo dire – avrebbe commesso la Juve nel lasciar partire Dybala a costo zero. Ecco quanto riferito da Padovano a tal proposito:

“I giocatori forti e giovani devono rimanere alla Juventus. Hanno già fatto l’errore di farsi sfuggire Dybala. Per costruire una rosa importante, non dimentichiamo che la Juve è sempre stata tra le prime del mondo, deve trattenere i suoi gioielli. Chiesa e Vlahovic devono essere tenuti. Io sono per gli italiani, secondo me deve essere acquistato qualche calciatore giovane italiano.”