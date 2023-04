Calciomercato Roma, effetto domino Juventus: Pinto in attesa

Calciomercato Roma, la Juventus fa sul serio per il calciatore che potrebbe scatenare un incredibile effetto domino sul mercato

Dopo la cocente sconfitta di Bergamo il quarto posto della Roma è di nuovo in bilico. Solo la scorsa settimana i giallorossi erano saldamente al terzo posto, con un margine di ben 5 punti sui rivali dell’Inter ma in un campionato fluido e contraddistinto nella regione Champions da un’importante compressione di lunghezze, ogni piccolo errore può rivelarsi decisivo.

Intanto, da settimana scorsa, l’abolizione della sanzione alla Juventus colloca la formazione di Max Allegri nuovamente in piena corsa Champions, momentaneamente al terzo posto dietro la Lazio. Rischi importanti, adesso, anche per Mourinho, accomunato a Pioli e Inzaghi dalla consapevolezza di entrare in una parentesi decisiva per piazzarsi tra le prime quattro.

La conquista del quarto posto potrebbe sbloccare anche il mercato in entrata dei giallorossi, con Tiago Pinto che sta già sondando le migliori possibilità che il calciomercato potrà offrire. Nel frattempo però la Juventus sta provando ad anticipare tutti per uno dei pupilli del gm giallorosso, scatenando un possibile effetto domino in Serie A.

Calciomercato Roma, la Juventus scatena l’effetto domino: Pinto resta alla finestra

In estate sarà necessario intervenire per migliorare la rosa, lo sa Mourinho e lo sa anche Tiago Pinto, che però deve fare i conti con una situazione economica societaria tutt’altro che florida. Questo è un problema di moltissimi dei top club italiani, in particolare però Roma, Milan, Juventus e Inter, i cui debiti sono ben oltre i 100 milioni di euro, con i neroazzurri che sfiorano quasi il miliardo.

Nonostante questo la Juventus è comunque molto attiva sul mercato, e si sta muovendo per anticipare la concorrenza per uno dei calciatori che più si è messo in mostra durante il campionato. Stiamo parlando di Marco Carnesecchi, portiere classe 2000 in forza alla Cremonese.

La Roma è una delle squadre di Serie A che è più interessata a lui, soprattutto dopo la deludente prestazione di Rui Patricio di ieri che ha fatto infuriare i tifosi della Roma, che non vedono più il portoghese come una sicurezza come lo era lo scorso anno.

A facilitare la trattativa per i bianconeri potrebbe essere il probabile addio di Szczesny a fine stagione. Il polacco ha un contratto fino al 2024, ma l’attuale ingaggio da 13 milioni di euro lordi a stagione potrebbe convincere la società a cederlo, in modo tale da portare a bilancio un netto taglio degli stipendi.