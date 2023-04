Calciomercato Roma, incontro con Mendes: agenda Mourinho

Calciomercato Roma, incontro tra i giallorossi ed il famoso procuratore Jorge Mendes per parlare del futuro di José Mourinho nella capitale

Il campionato della Roma dopo la sconfitta a Bergamo è più in bilico che mai. Partecipare alla prossima edizione della Champions League è un tassello fondamentale nella crescita del club, soprattutto a livello economico, ecco perché un eventuale sorpasso del Milan complicherebbe e non poco i piani della società.

Il futuro di molti calciatori è incerto, su tutti quello di Dybala e di Wijnaldum, ma anche per loro la Champions potrebbe cambiare le carte in tavola. L’argentino si è dimostrato essere un vero e proprio faro per la Roma, caricandosela sulle spalle a suon di gol e giocate da fuoriclasse, ma purtroppo senza il quarto posto potrebbe pensare di avvalersi della clausola e di lasciare la capitale.

Diverso è il discorso per l’olandese, le cui doti tecniche non sono in discussione. Quello che è in discussione è la sua tenuta fisica, nonché l’alto ingaggio da lui percepito, ingaggio che verosimilmente si dovrà abbassare nel caso in cui il suo desiderio sia la permanenza a Roma.

Sempre in chiave mercato nei giorni scorsi c’è stato un importante incontro con Jorge Mendes, procuratore tra gli altri anche di José Mourinho, per parlare di futuro.

Calciomercato Roma, l’incontro con Mendes e il futuro di Mourinho

La conquista del quarto posto è importantissima, ma non solo a livello societario. Anche Mourinho potrebbe manifestare la voglia di cambiare aria, soprattutto visti i possibili interessamenti dei vari top club europei, ma c’è una cosa che potrebbe farlo cambiare idea.

In caso di conquista del quarto posto, con relativo accesso alla Champions League, lo Special One potrebbe convincersi a rispettare il suo contratto con la Roma, scadenza 2024. Vincere con la Roma pare essere un grande desiderio dell’allenatore portoghese, ecco perché il quarto posto assume tutta un’altra importanza.

Nei giorni scorsi infatti c’è stato un incontro tra Mourinho ed il suo agente, Jorge Mendes, nel quale si è parlato di futuro. L’allenatore però ha rimandato qualsiasi decisione alla fine della stagione, quando saprà con certezza cosa aspettarsi dal prossimo anno in termini di calciomercato.

Questo incontro è avvenuto all’indomani della vittoria casalinga contro il Feyenoord, come riportato da Tele Radio Stereo nel corso dell’odierna trasmissione, ma ancora una volta non ci sono ufficialità sul futuro del tecnico, che tiene sempre più in ansia i tifosi.