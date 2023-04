Calciomercato Roma, scippo gratis alla Juve e gran ritorno: lo porta Mourinho

Calciomercato Roma, addio gratis alla Juventus e gran ritorno grazie a Mourinho. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il momento attuale della squadra giallorossa resta ricco di impegni e insidie da affrontare e superare. Il tutto in un lasso di tempo estendentesi per poco più di un mese, durante il quale Pellegrini e colleghi dovranno cercare di onorare nel migliore dei modi il percorso fin qui seguito, adesso entrato in una parentesi determinante per i responsi di fine anno in ambito sportivo e non solo. In base ai piazzamenti in campionato e in Europa, infatti, importanti valutazioni toccheranno anche i Friedkin e Tiago Pinto, ben consapevoli di dover fare i conti con importanti e necessari cambiamenti nella prossima estate.

Discriminante fondamentale, risultati a parte, sarà anche la posizione di José Mourinho, ad oggi legato alla Roma contrattualmente fino al 2024 e sul cui futuro grava un maggiore ottimismo rispetto ai mesi invernali, quando le difficoltà vissute nella prima parentesi di stagione e le avances provenienti dall’estero, unitamente alle mirate esternazioni del tecnico, sembravano aver iniziato ad apparecchiare la tavola per quello che allora figurava come un probabilissimo addio.

Calciomercato Roma, Mourinho e quello scippo alla Juventus: Rabiot torna grazie a lui

Tante cose sono cambiate, eccezion fatta per la voglia di José di continuare a far bene, alimentando costantemente un indomito anelito alla vittoria che da tempo sta cercando di trasmettere anche alla propria squadra. Come ammesso dopo la gara con il Feyenoord, Mourinho si trova bene nella Capitale, grazie ad un felice rapporto instaurato con giocatori, piazza e dirigenza.

Un segnale certamente incoraggiante, seppur non garante in modo certo la permanenza di Mourinho nella Capitale anche il prossimo anno. Il walzer di panchine che interesserà il continente calcistico potrebbe toccare anche l’attuale mister della Roma e, proprio su tale fronte, arriva un importante scenario descritto da Calciomercatonews.com. Tra le varie avances, si è segnalata nel recente passato anche quella del PSG, interessatosi allo Special One per il post Galtier.

La suddetta fonte sottolinea come un ipotetico approdo di Mourinho a Parigi potrebbe essere accompagnato anche da un colpo dal sapore di Serie A e, in particolar modo, di scippo alla Juventus. Ci riferiamo ad Adrien Rabiot, in scadenza contrattuale con la Vecchia Signora e reduce da una bella annata con mister Allegri. Il fascino di un ritorno a Parigi e un eventuale fattore Mourinho in panchina potrebbero rivelarsi decisivi.