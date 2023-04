Errore tecnico e partita da ripetere: la data UFFICIALE

Errore tecnico e partita da ripetere: ricorso e data UFFICIALE. Ecco cosa è successo, gli ultimi aggiornamenti.

Tanti gli episodi che hanno contraddistinto queste ultime settimane in Italia, senza grandi distinzioni tra Serie A o Serie B. Nel campionato principale, a destare maggiori attenzioni sono state le vicende legate soprattutto al mondo Juventus, del quale si è scritto e detto per non poco tempo, in attesa di una sentenza arrivata lo scorso 19 aprile e che ad oggi figurerebbe come ancora passibile di ulteriori cambiamenti.

Anche gli episodi legati alla Reggina hanno poi generato un certo clamore mediatico, anche alla luce della nascita di parallelismi con il mondo bianconero per quelle che sarebbero potute essere le possibili ripercussioni in campionato e classifica. In queste ultime ore, intanto, arrivano dal campionato cadetto novità di non poco conto e che potrebbero portare alla nascita di una situazione certamente singolare quanto memorabile.

Pisa-Bari, errore tecnico dell’arbitro e gara da ripetere: la data per presentare ricorso

Il riferimento è agli accaduti di Pisa-Bari, giocatasi domenica 23 aprile all’Arena Garibaldi in occasione della trentaquattresima giornata di Serie B. La gara si è conclusa sul risultato di 2 a 1 per gli ospiti ma nei prossimi giorni potrebbero verificarsi importantissimi sovvertimenti. Questo in seguito alla decisione del Giudice Sportivo di non omologare il risultato, dopo che il club toscano ha presentato un preannuncio di reclamo.

Ciò in seguito ad un errore tecnico dell’arbitro che ha toccato il pallone nell’azione che ha portato all’assegnazione del rigore segnato dal Bari, senza interrompere il gioco come da prescrizione. Il tutto è avvenuto all’ottantottesimo minuto, quando il direttore di gara Andrea Colombo ha avuto un’ingerenza importante nell’evoluzione di una situazione di gioco che ha, appunto, cambiato il risultato finale.

Secondo il Pisa l’episodio è da ascrivere nella casistica degli errori tecnici e deve decretare una ripetizione della gara. L’evoluzione dipenderà sia dalle parole contenute nel referto dell’arbitro che dalla posizione di protesta del Pisa, che ha presentato un preannuncio di reclamo e ha adesso tempo fino alle 18 del 26 aprile per presentare un ricorso ufficiale.