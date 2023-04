Gran ritorno alla Roma, annuncio in diretta Totti: “Ecco cosa penso”

Totti e il grande ritorno alla Roma, arriva l’annuncio dello storico numero 10 dopo Atalanta-Roma.

Tanti gli episodi che hanno contraddistinto la gara tra Mourinho e Gasperini, avvincente sul piano agonistico ma deludente da un punto di vista del risultato, viziato da episodi e da una condizione fisica sulla quale hanno certamente gravato i 120 minuti contro il Feyenoord di giovedì scorso. Anche dopo la gara, inoltre, sono emersi tanti interessantissimi spunti che hanno toccato il mondo giallorosso, da plurimi punti di vista.

Non solo le notizie legate agli aggiornamenti sulle condizioni di Dybala e Smalling ma anche le esternazioni di Francesco Totti ai microfoni Dazn. Lo storico capitano della Roma ha toccato un’importante rosa di argomenti, sciorinando tutto il proprio rispetto e ammirazione per il capitano Lorenzo Pellegrini e , più in generale, verso una squadra allenata da un grande allenatore come Mourinho, nel quale ha detto di nutrire importantissima stima e fiducia.

Ritorno alla Roma e stima totale per Pellegrini: le parole di Francesco Totti

A generare una certa attenzione, poi, le parole di Totti su un possibile ritorno alla Roma, dopo un addio avvenuto ormai un lustro fa e al termine di un’interruzione di rapporti lavorativi in un contesto totalmente diverso da quello attuale.

Tanti, infatti, i cambiamenti endogeni al mondo Roma nel corso di questi ultimi anni, a partire da una società passata alla famiglia texana Friedkin, divenuta per molti tifosi baluardo di speranza per assistere ad un non poco atteso ritorno in giallorosso di Francesco. A tal proposito, questa la presa di posizione dello storico 10. “Il matrimonio si fa sempre in due. Non dipende da me, penso che metterti seduto e prendere un caffè e parlare di tante cose si potrebbe fare“.

Toccata, nuovamente, poi la questione Spalletti, così liquidata. “Ho detto che se incontrassi Spalletti lo saluterei. Ha fatto una grande stagione. L’ho sempre detto che è uno dei migliori allenatori in circolazione“. Belle, poi, le parole spese anche per Lorenzo Pellegrini. “Per me Lorenzo è l’uomo più importante di questa Roma. Ci siamo detti tante cose in privato e lui le ha recepite e sta dimostrando il suo valore. Siamo contenti di essere supportati da un giocatore simile. Complimenti per oggi che hai fatto una prestazione da Capitano“.