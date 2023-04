Lesione UFFICIALE: Roma a rischio

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno fugato ogni dubbio: c’è lesione di secondo grado al bicipite femorale. Le ultime in vista del match con la Roma.

Messa da parte la sconfitta patita al Gewiss Stadium, la Roma ha già voltato pagina per preparare al meglio il delicato impegno di sabato pomeriggio contro il Milan. Il tour de force dei giallorossi è entrato nella sua fase più calda, con gli uomini di Mourinho che, a stretto giro di posta, saranno impegnati anche in Europa nel doppio confronto con il Bayer Leverkusen, per inseguire il sogno Europa League.

Prima, però, c’è da pensare al campionato e a strappare un posto tra le prime quattro, che permetterebbe di ritornare nell’Europa dei grandi. La Roma vista nelle ultime uscite stagionali ha mostrato segnali incoraggianti: anche contro l’Atalanta, nel finale, i giallorossi hanno provato ad accorciare le distanze, con Llorente e Dybala a mezzo servizio. Spirito di abnegazione che non a caso è stato incensato da José Mourinho, che ora però si aspetta continuità dalla sua squadra. A tal proposito sarà importante non perdere punti con le “piccole”, vero e proprio tallone d’Achille della scorsa stagione.

Lesione per Maldini: allarme in vista di Roma-Spezia

La sensazione è che possa materializzarsi un vero e proprio testa a testa per riuscire a cogliere un piazzamento Champions. Ecco perché l’ultima gara di Campionato mai come questa volta potrebbe assumere un ruolo di nevralgica importanza. La Roma se la vedrà con lo Spezia all’Olimpico nell’incontro che suggellerà la fine del sua stagione in Serie A.

A tal fine le condizioni di Daniel Maldini non possono essere trascurate. Uscito anzitempo dalla sfida con la Samp, il figlio d’arte si è sottoposto ad esami strumentali specifici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado. Potrebbe essere necessario più un mese prima del recupero totale di Maldini, la cui presenza nel match con la Roma è dunque a rischio. Ecco il comunicato: “Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Daniel Maldini, uscito anzitempo dalla sfida con la Sampdoria, hanno evidenziato una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale sinistro.”