Marelli stronca Irrati: Roma danneggiata

Sentenza Marelli dopo Atalanta-Roma e annuncio chiarissimo sulla conduzione di gara di Massimiliano Irrati.

Tanti gli spunti di interesse della gara andata in scena al Gewiss Stadium in queste ore, terminata sul risultato di 3 a 1 e contraddistinta da diverse difficoltà da parte della Roma, distintasi per un atteggiamento sempre coeso e compatto rivelatosi però insufficiente nel superare le asperità legate ad una condizione fisica che ha risentito dell’impegno di giovedì scorso. Ciò non ha comunque cancellato consapevolezza agli uomini di Mourinho, consapevoli adesso di entrare in una fase delicatissima e potenzialmente fondamentale per il prosieguo del cammino, in Italia e in Europa.

A preoccupare maggiormente, oltre che alla risalita di Inter e Milan e di un’Atalanta avvicinatasi nuovamente alla regione Champions, sono anche le condizioni di diversi giocatori della Roma, rimasta già da qualche giorno priva di alcuni elementi importantissimi quali Smalling e Wijnaldum, per i quali sono stati previsti momentaneamente rispettivamente tre e due settimane di stop.

Atalanta-Roma, intervento horror di Palomino: Marelli non ha dubbi

Defezioni di non poco conto, cui si è aggiunta anche quella di Llorente, uscito dal campo in lacrime per una problematica muscolare circa la quale andranno fatte valutazioni importanti in vista dei delicatissimi impegni che attendono Pellegrini e colleghi. Una certa preoccupazione ha poi destato anche l’atteggiamento in campo di Dybala, subentrato già con il preliminare problema al flessore, cui ha fatto seguito l’importante contusione generata da un intervento di Palomino.

Il difensore dell’Atalanta, intervenuto in modo palesemente scomposto sul 21, si è distinto per un’entrata palesemente fallosa, circa la quale si è espresso ai microfoni Dazn l’esperto arbitrale Luca Marelli, che ha così sentenziato sulla decisione di Massimiliano Irrati.

“Piccolo errore di Irrati che assegna un calcio d’angolo che non c’era. Lieve contatto su abraham per avere margini di dare rigore. Buonissima partita di Irrati ma c’è una macchiolina sull’intervento di Dybala..non siamo in campo Var ma quello di Palomino ha tutti gli elementi per essere fallo da rosso. La valutazione è dell’arbitro e pertanto var non può intervenire ma secondo me era da rosso“.