Mourinho e Dybala restano a Roma: succede così

Calciomercato Roma, Mourinho e Dybala ancora insieme nella Capitale. Ecco gli ultimi aggiornamenti legati al futuro di due degli elementi giallorossi più emblematici.

Insieme anche il prossimo anno. Il primo per portare avanti il proprio progetto tecnico, il secondo per aiutarlo. I segnali, a quanto pare, iniziano ad essere importanti e da seguire con estremo interesse. E parliamo ovviamente di quello che potrebbe essere il futuro di José Mourinho e di Paulo Dybala.

Ma andiamo con ordine e partiamo dallo Special One: dopo aver rifiutato diverse offerte che gli sono arrivate in questi mesi gliene sarebbe arrivata un’altra monstre direttamente dall’Arabia Saudita, che avrebbe potuto ricoprirlo d’oro. Oltre a quei club che da qui alla fine della stagione lo potrebbero mettere nel mirino. Ma per il momento Mou non sembra essere intenzionato a volare da quelle parti e vorrebbe rimanere nella Capitale: e i Friedkin per accontentarlo gli stanno mandando dei segnali. I rinnovi di Smalling e Wijnaldum in primis e poi l’innesto quasi certo di Aouar e il forte interesse per Ndicka. Insomma, la Roma ha deciso di alzare l’asticella.

Calciomercato Roma, la situazione Dybala e quel futuro legato anche a Mourinho

E poi c’è Dybala. La Joya. La Luce, con la L maiuscola perché Mourinho lo ha ribattezzato in questo modo. Uno che inventa e uno che decide le partite. E’ successo giovedì scorso contro il Feyenoord e dalle parti di Trigoria sperano possa succedere anche in altre occasioni in questa parte finale di stagione.

Bene: Dybala ha un rinnovo automatico da poter esercitare come sappiamo che gli potrebbe anche far lievitare lo stipendio da 4,5 milioni di euro all’anno a 6 netti a stagione con conseguente eliminazione della clausola rescissoria di 12 milioni di euro per i campionati esteri e 20 per quello italiano. La Roma ovviamente ha dato l’ok per questa situazione ma Paulo ha preso del tempo nonostante abbia fatto capire nelle ultime settimane di voler rimanere a Trigoria. Il tutto però dipende anche dalla conferma di Mourinho. Se restasse lo Special allora pochi dubbi, anche Dybala il prossimo anno potrebbe essere ammirato all’Olimpico.