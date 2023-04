Nuovo KO e incubo prima del Milan: le condizioni di Dybala e Llorente

Atalanta-Roma, arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni di Dybala e Llorente dopo le problematiche riscontrate al Gewiss Stadium.

Gara difficile quanto sentita quella andata in onda in quel di Bergamo nel monday night, a quattro giorni di distanza da una delle partite più importanti e belle della stagione giallorossa, i cui riflessi si sono percepiti anche nei circa 100 minuti disputati questa sera contro la compagine di Gasperini, impostisi per 3 a 1 al termine di una gara durante la quale Pellegrini e compagni hanno comunque palesato unione e compattezza.

Il riconoscimento era arrivato dallo stesso Mourinho ai microfoni Dazn, dove ha ammesso di non riuscire ad essere arrabbiato con una squadra che ha palesato per l’ennesima volta unione e compattezza, esaltate poi anche da capitan Pellegrini nella stessa sede. Una vittoria che certamente fa male ai fini della classifica e di un morale che aveva toccato importanti vette nel corso degli ultimi giorni ma che merita di essere razionalizzata tenendo ben presente anche gli aspetti più felici.

Atalanta-Roma, Llorente esce in lacrime: i primi aggiornamenti sulle sue condizioni e su Dybala

A non rappresentare una nota di colore, sicuramente, è stato invece un finale di gara ricco di eventi e caratterizzato dal triste episodio capitato a Rui Patricio che ha definitivamente spento le speranze di rimontare una gara, dopo l’illusione targata Pellegrini a circa dieci minuti dal novantesimo. A preoccupare e generare attenzione, inoltre, le condizioni di alcuni giocatori di Mourinho, attesi da un insieme di gare a dir poco importanti e potenzialmente decisive da tanti punti di vista.

Dopo aver perso Wijnaldum e Smalling, infatti, per i prossimi tre impegni contro realtà lombarde (Milan, Monza e Inter) bisognerà anche valutare le condizioni di Dybala e Llorente. Lo spagnolo, uscito dal campo in lacrime in pieno recupero, ha sin da subito palesato una problematica muscolare, tradita e denunciata dal labiale di Cristante che si è rivolto alla panchina parlando di un possibile stiramento.

Le prime indicazioni ci permettono di asserire che il difensore ha accusato un problema al flessore sinistro. Per Dybala, invece, problematica di natura traumatico/contusiva alla caviglia sinistra